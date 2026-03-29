Yeteneğin üçüncü adımı: Profesyonelliğe geçiş ve ustalığa ilk adımlar

MEHMET ALİ TOMBALAK

Merakla başlayan ve oyunla beslenen yolculuk, bir noktada profesyonelleşir. Çocuk artık yalnızca oynayan biri değildir. Yaptığı işte fark yaratmak, daha iyi olmak ister. Bu evre, öğretmen veya koçun devreye girdiği, merağın yön bulduğu ve oyunun yerini planlı çalışmanın aldığı dönemdir.

Çocuk hâlâ yaptığı işten keyif alır ancak bu kez eğlenceye amaç eşlik eder. İşte farklılaşma bu aşamada belirginleşir. Öğretmen veya koç, çocuğun yeteneğini fark eder. Yaptığı işi takdir, teşvik eder ve ona yeni ufuklar açar.

Araştırmalar, bu dönemde kimi zaman ebeveynlerin eğitmen rolünü üstlendiğini, kimi zaman da okul veya kulüp ortamında profesyonel koçların sürece dahil olduğunu gösterir. Önemli olan, çocuğun artık yalnızca içsel motivasyonla değil, dışsal yönlendirmelerle de gelişmeye başlamasıdır.

GELİŞİMİ BİÇİMLENDİRMEK

Bu aşamada öğretmen ve koçların niteliği belirleyici olur. Alanında yetkin, çocuklarla çalışmaktan keyif alan bir rehber, öğrencinin yaşamında gerçek bir dönüm noktası olabilir.

Destekleyici bir rehberin varlığı, çocuğun çalışmalarına düzen kazandırır. Çalışma saatleri artar, oyun planlı bir rutine dönüşür. Boş zamanlar bile bilinçli pratiğin alanına evrilir.

Bu dönemde çocuklar artık “çalışmak zorunda oldukları” için değil, çalışmayı sevdikleri için zaman ayırırlar. İçsel motivasyonları, en güçlü itici güç haline gelir. Öğrenme, zorunluluktan çıkıp tutkuyla sürdürülen bir yolculuğa dönüşür.

TEKRAR DEĞİL, DERİNLEŞME

Psikolog Anders Ericsson’un tanımladığı “deliberate practice” (bilinçli pratik), olağanüstü başarının temel taşıdır. Basit tekrarın ötesine geçen bu süreç odaklanmış, hedefe yönelik ve sürekli geri bildirimle beslenen bir gelişim yolculuğudur.

Her antrenman belirli bir amaca hizmet eder. Her hata dikkatle analiz edilir. Her ayrıntı defalarca işlenerek kusursuzlaşır.

- Mozart, yüzlerce eserini tekrar tekrar düzenleyerek müzikal dehasını keskinleştirdi.

- Serena Williams, binlerce servis atışıyla kendini sınadı ve mükemmelliğe yaklaştı.

- Kobe Bryant, her güne 800 isabetli şutla başlayarak disiplinini efsaneye dönüştürdü.

- Tiger Woods, aynı vuruşu saatlerce tekrarlayarak sezgiyi refleks haline getirdi.

- Josh Waitzkin, kaybettiği oyunları analiz ederek sezgiyi stratejiye dönüştürdü.

- Alperen Şengün, NBA’da bire bir antrenmanlarla eksiklerini parçalara ayırarak kapatıyor.

USTALIĞIN MİMARLARI

Profesyonelliğe geçişte artık yalnız ilerlemek mümkün değildir. Her büyük ustanın yanında, onu biçimlendiren bir rehber vardır.

- Tiger Woods, genç yaşta dünyanın en iyi golf koçlarıyla çalışarak oyununu mükemmelleştirdi.

- Serena Williams, Patrick Mouratoglou gibi deneyimli antrenörlerle oyununu yeniden tasarladı.

- Josh Waitzkin, Tai Chi’yi Grandmaster William C.C. Chen’den öğrenerek farklı bir ustalık yoluna adım attı.

- Alperen Şengün, NBA’da mentorlarının rehberliğiyle oyun zekâsını derinleştirdi.

Koç, yalnızca teknik bilgi aktaran kişi değildir. Geri bildirimlerle gelişimi hızlandıran, hatalardan ders çıkarmayı öğreten ve zihinsel dayanıklılığı besleyen bir yol göstericidir.

Bu aşamada rekabet artık yerel sınırları aşar, küresel bir boyuta taşınır. Yolculuk, profesyonel bir kimliğe ve disipline dönüşür. Genç yetenek, bilinçli pratik ve doğru rehberlikle ustalık seviyesine adım atar.