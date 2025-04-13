Yıldızların son durağı

Yayınlanma: 13.04.2025 - 11:18

Güncelleme: 13.04.2025 - 11:18

Père Lachaise, Fransa’nın en ünlü mezarlığıdır. Paris’in doğusunda bulunan bu alan, hem tarihi hem de burada yatan ünlü kişiler nedeniyle dünyanın en çok ziyaret edilen mezarlıklarından. 1804 yılında Napolyon’un emriyle kurulan Père Lachaise Mezarlığı’na, o dönemde kentteki mezarlıklar aşırı kalabalık olduğu için gerek duyulmuş. Ayrıca Napolyon, herkesin dini ve sosyal statüsü ne olursa olsun eşit şekilde gömülmesi gerektiğini savunuyordu, bu da mezarlığın yapımı için ayrı bir güdü kaynağı oldu.

Mezarlık, adını Kral XIV. Louis’nin danışmanı ve Cizvit rahibi olan Père François de La Chaise’den aldı ve daha önce bu rahibin yaşadığı bir malikânenin bulunduğu alanda kuruldu.

Ancak tüm bu gösterişine karşın ilk açıldığında halk tarafından pek ilgi görmedi. Bunun üzerine Paris Belediyesi, mezarlığın bilinirliğini artırmak için birkaç ünlü kişiyi buraya gömmeye karar verdi. Molière ve La Fontaine’in mezarları buraya taşındı. Böylece Père Lachaise giderek daha çok kişinin gömülmek istediği prestijli bir yer haline geldi.

Mezarlık bugün 44 hektarlık bir alanı kaplıyor ve içinde 70 binden fazla mezar bulunuyor.

NEDEN BU KADAR ÜNLÜ?

- Tarihi değeri: 1804’te kurulmuş ve zaman içinde Paris’in en prestijli mezarlığı olmuş. Bence bir açık hava müzesi.

- Kültürel önemi: Mezarlık birçok ünlü sanatçının, yazarın ve müzisyenin son dinlenme yeri olduğu için kültürel bir “hac noktası”.

- Etkileyici mezar taşları: Mezarlık, gotik ve neoklasik tarzdaki anıt mezarlarla süslenmiş. Bazı mezarlar adeta bir sanat eseri. Mesela Balzac’ın mezarı.



- Romantik ve gizemli ortamı: Ağaçlarla kaplı dar yollar, eski mezar taşları ve tarihi heykeller, mezarlığa mistik bir hava katıyor.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Père Lachaise pek çok sanatçı, yazar, filozof, şair, müzisyen ve siyasetçinin son adresi olmuş. İşte burada yatan en ünlü kişiler:

- Molière (1622-1673): Fransız tiyatrosunun en büyük yazarlarından.

- Jean de La Fontaine (1621-1695): Masallarıyla ünlü Fransız yazar.

- Auguste Comte (1798-1857): Pozitivizm düşüncesinin öncüsü.

- Eugène Delacroix (1798-1863): “Halka Yol Gösteren Özgürlük” tablosunun ressamı.

- Honoré de Balzac (1799-1850): “Vadideki Zambak” ve “Goriot Baba” gibi klasiklerin yazarı.

- Georges Haussmann (1809-1891): Paris’in modernleşmesinde büyük rol oynayan kent planlamacısı.

- Frédéric Chopin (1810-1849): Ünlü Polonyalı besteci ve piyanist. Mezarında, kalbi Varşova’da bırakıldığı için yalnızca bedeni yatmakta.

- Louise Michel (1830-1905): Paris Komünü’nün en önemli figürlerinden .

- Gustave Doré (1832-1883): Dante’nin “İlahi Komedya”sı ve birçok klasik eser için yaptığı illüstrasyonlarla tanınan sanatçı.

- Sarah Bernhardt (1844-1923): 19. yüzyılın en ünlü Fransız tiyatro oyuncularından.

- Oscar Wilde (1854-1900): İrlandalı ünlü yazar ve şair. Mezar taşı cam bir bariyerle korunmakta çünkü ziyaretçiler ona öpücük kondurarak sevgi gösteriyor.

- Henri Bergson (1859-1941): Nobel ödüllü Fransız filozof.

- Marcel Proust (1871-1922): “Kayıp Zamanın İzinde” serisinin yazarı.

- Colette (1873-1954): Fransız feminist yazar, “Gigi” ve “Claudine” serileriyle tanınır.

- Gertrude Stein (1874-1946): Amerikalı yazar ve sanat koleksiyoneri.

- Amedeo Modigliani (1884-1920): Ünlü İtalyan ressam ve heykeltıraş.

- Édith Piaf (1915-1963): Fransız şanson müziğinin en büyük isimlerinden.

- Simone Signoret (1921-1985): Oscar ödüllü Fransız aktris.

- Yves Montand (1921-1991): Fransız aktör ve şarkıcı, Simone Signoret ile aynı mezarda yatıyor.

- Marcel Marceau (1923-2007): Dünyaca ünlü pandomim sanatçısı.

- Pierre Bourdieu (1930-2002): 20. yüzyılın en etkili sosyologlarından.

- Jim Morrison (1943-1971): Rock müzik tairhinin en önemli isimlerinden ve The Doors’un efsanevi solisti. Mezarında sürekli çiçekler ve notlar bulunuyor.

ÜLKEMİZDEN TANINAN İSİMLER

Père Lachaise, ülkemiz açısından da önemli bazı isimlere ev sahipliği yapıyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli bir devlet insanı olan Müşir Cemal Paşa (1813-1872), II. Abdülhamit’in dişçisi olarak bilinen Sami Günzberg (1874-1974), “Yol” filmiyle 1982’de Cannes’de Altın Palmiye kazanan oyuncu ve yönetmen Yılmaz Güney (1937-1984) ile müzisyen Ahmet Kaya (1957-2000) dikkat çeken isimler.

NASIL GİDİLİR?

Metro ile Ligne 2’yi (mavi hat) kullanıp Philippe Auguste durağında inerseniz, ana girişe en yakın noktada olursunuz. Ligne 3 (yeşil hat) ile Père Lachaise durağında inebilirsiniz ancak burası mezarlığın yan tarafına daha yakın. Ayrıca 61, 69 ve 102 numaralı otobüsler mezarlığın yakınından geçmekte. Père Lachaise’yi kışın 08.00-17.30, yazın ise 08.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Alan çok büyük olduğu için bir harita almanız yararlı olacaktır.