Yılın o zamanı: Balkabağı

Yayınlanma: 08.10.2023 - 09:30

Güncelleme: 08.10.2023 - 09:30

Sonbahar yaşamımıza hızlı bir giriş yaparken bu romantik mevsime ilişkin her şeyi kucaklamanın zamanı geldi. Kuşkusuz ki mevsimin en ikonik gıdalarından birisi de balkabağı. Onun hakkında bildiklerimiz ise şu şekilde: İlk olarak 8 bin yıldan fazla bir süre önce Meksika ve Peru'da yetiştirildi.

Ancak balkabağının ilk adlandırılışına baktığımızda karşımıza Yunanca çıkıyor. Anavatanı ise Amerika. Zamanla Avrupa ülkelerine de yayılan balkabağı ülkemizdeyse en çok Sakarya’da yetişiyor.

Estetik biçimi kadar faydaları da oldukça fazla bu gıdanın. İçerisinde pek çok besin barındırıyor ama uzmanların en fazla üzerinde durduğu beta karoten, yani balkabağı A Vitamini öncüsü. Az sayıda sebzede bulunan beta karoten, hem cilt yenilenmesinde hem de çeşitli kanser hastalıklarının bedenden atılmasında etkin bir role sahip. Durum böyle olunca antioksidan yönü de zengin oluyor.

Yine balkabağında görülen en büyük özellik, lif yönünden zenginliği. Kısacası tatlılarda, çorbalarda, yemeklerde ve hatta cilt bakım maskelerinde sıkça kullanılan balkabağının yararları sanıldığından daha fazla. Dolayısı ile sırf lezzeti için değil içerdiği vitamin ve mineraller için de bolca tüketilmesi gerekli…

BALKABAĞIYLA ÜÇ HARİKA YEMEK

Gelelim bu harika meyveyi sofralarımıza taşımaya: Evde deneyebileceğiniz ve sizden tam not alacağına inandığımız üç tarif.

KREMALI BALKABAĞI ÇORBASI

250 gr. balkabağı

1 adet küçük boy havuç

1 adet küçük boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

5 su bardağı su

yarım paket krema (100 ml)

tuz

karabiber

muskat

HAZIRLANIŞI

Ayıkladığınız ya da ayıklanmış aldığınız kabağı dilimleyin. Soğan ve havucu soyup yemeklik doğrayın. Bir yemek kaşığı tereyağını tencereye alın. Kabak, soğan, havucu, bir miktar tuz ilave edip iki, üç dakika kavurun. Beş su bardağı su ekleyip kabaklar yumuşayıncaya kadar orta ateşte kaynatın. Yumuşayınca blenderdan geçirin. Küçük bir tavada bir yemek kaşığı un ve tereyağını kokusu çıkana kadar kavurun, ocağı kapatın. Kaynayan çorbadan bir, iki kepçe alıp kavurduğunuz unu çırparak açın ve tenceredeki çorbaya ilave edin. Kremayı bir kaseye alın. İçine çorbadan bir kase alıp iyice çırpın ve tencereye ilave edip karıştırın. Karabiber, muskat ve isteğe göre biraz daha tuz ekleyip bir taşım daha kaynatın. Çorbanızı kabak çekirdeği ve ekstra krema ile servis yapın.

BALKABAKLI BROWNIE

200 gr. tereyağı

2 paket, yüzde 60 kakaolu çikolata (160 gr.)

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı balkabağı püresi

HAZIRLANIŞI

Benmari yöntemiyle tereyağını eritin. Küçük parçalar halinde doğradığınız çikolatayı tereyağına ekleyin ve eriyinceye kadar karıştırarak ılınmaya bırakın. Derin bir kâseye yumurtaları kırın ve içine şekeri ekleyerek şeker tamamen eriyinceye kadar çırpın. Yumurta ve şeker iyice karışınca içine unu eleyerek ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız yumurtalı karışımın yarısını tereyağlı çikolataya ekleyin ve karıştırın. Diğer yarısına da bir su bardağı balkabağı püresini ekleyerek karıştırın. Çikolatalı karışımın üçte ikisini yağlı kağıt serdiğiniz kalıba yayın. Üstüne balkabaklı karışımı dökerek yayın. Kenara ayırdığınız son çikolatalı karışımı balkabaklı karışımın üstüne bir kaşık yardımıyla bırakın. Bir çöp şiş ya da bıçak yardımıyla iki hamuru birbirine karıştırarak desen yapın. 160 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika fırınlayın. Fırından çıkan browni oda sıcaklığına gelince dilimleyin ve servis yapın.

BALKABAĞI TARATOR

3 su bardağı rendelenmiş balkabağı

4 yemek kaşığı yoğurt

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

tuz

1-2 diş sarımsak

HAZIRLANIŞI