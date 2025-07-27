Yıllık 2 bin hanelik elektrik üretiyor

Futbol yalnızca bir spor değil, çağımızın en güçlü kolektif dillerinden biri. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanı aynı anda duygusal, kültürel ve toplumsal bir bağla birbirine bağlar. Tribünlerde topluca söylenen tezahüratlar, mahalle aralarında oynanan maçlar, ekran başında yaşanan coşku... Hepsi birer ortak hafıza yaratır.

Birbirinden uzak coğrafyalar, farklı inançlar, farklı yaşam koşulları... Tüm bu farklılıkların arasında futbol, evrensel bir köprü kuruyor. Cinsiyet, yaş, dil ya da sosyoekonomik konum fark etmeksizin, aynı takımın forması altında toplanan milyonlar aslında geleceğe ilişkin ortak hayalleri de paylaşıyor. Bu nedenle futbolun etkisi yalnızca 90 dakikalık mücadeleyle sınırlı değil. Kültürü sokağa taşar, yemek masalarına sızar, müzikle dans eder, modayla şekillenir. Dolayısıyla bu eski ve güzel oyunun dünyaya olan etkisi yalnızca sosyal değil aynı zamanda çevresel bir anlam da kazanıyor. Tam da bu yüzden, futbolun geleceği konuşulurken yalnızca oyunun değil, gezegenin kurallarını da gözetmek gerekiyor.

GÜZEL OYUN TEMİZ GELECEK

Futbolun küresel bilinirliği ve ekonomik büyüklüğü düşünüldüğünde, çevresel etkisi de azımsanmayacak kadar büyük. Bir stadyumun maç günü enerji tüketimi, ulaşım emisyonları, su kullanımı ve atık üretimi gibi birçok etken karbon ayak izini ciddi şekilde artırabiliyor. Ancak güzel oyun, bu etkilerini de dönüştürme gücüne sahip.

Özellikle genç nesiller, artık sırf hangi takımın kazandığıyla değil, hangi kulübün doğaya daha az zarar verdiğiyle de ilgileniyor. Taraftarlar sürdürülebilir uygulamalar talep ediyor, spor endüstrisinden iklim dostu çözümler bekliyor. Futbolun geleceği, tek başına skor tabelasında değil, karbon ayak izinde de yazılıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR STADYUMLAR

Bu farkındalığın artmasıyla birlikte dünya genelinde pek çok spor organizasyonu ve kulüp, çevresel etkilerini azaltma konusunda ciddi adımlar atmaya başladı. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), bu yıl ilk kez, “Sports for People and Planet” (Gezegen ve İnsanlar İçin Spor) girişimi kapsamında dünyanın en sürdürülebilir stadyumlarını açıkladı. Yedi stadyumluk bu seçkide, çevre dostu enerji çözümleri, karbon salımını azaltma başarıları ve sürdürülebilir mimari ile dikkat çeken yapılar yer aldı. Seçki şu şekilde:

1 - Mercedes-Benz Stadyumu-Atlanta (ABD)

2 - Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park-İstanbul (Türkiye)

3 - Tottenham Hotspur Stadyumu-Londra (İngiltere)

4 - Allianz Riviera-Nice (Fransa)

5 - Eden Park-Auckland (Yeni Zelenda)

6 - Kaohsiung Ulusal Stadyumu-Kaohsiung (Tayvan)

7 - M. Chinnaswamy Stadyumu-Angalore (Hindistan)

BİR YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖYKÜSÜ

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park, yalnızca bir futbol mabedi değil aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğin de simgesi. Galatasaray Spor Kulübü’nün, 2021 yılında Enerjisa Enerji işbirliğiyle başlattığı güneş enerjisi projesi sonucu stadın çatısına yerleştirilen 10 bin 404 adet güneş paneli, 4.2 megawatt kurulu güce sahip bir enerji santralı oluşturdu.

Bu sistemle elde edilen yıllık 4 bin 650 megavat saatlik üretim, yaklaşık 2 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine denk geliyor. Daha da etkileyici olan ise bu sistemin yılda 3 bin 250 ton karbon emisyonunun önüne geçmesi. Bu da 200 bin ağacın 25 yılda sağlayabileceği karbon dengelemesine denk geliyor. Böylece Rams Park, yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en büyük stadyum üstü güneş enerjisi sistemlerinden birine sahip oldu ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazandı.

Galatasaray’ın bu yatırımı, genç neslin sürdürülebilirlik taleplerine hem bir yanıt hem de bir çağrı niteliği taşıyor. Kulüp, yalnızca sportif başarılarıyla değil çevresel ve toplumsal sorumluluklarıyla da örnek oluyor. Bir Galatasaray taraftarı olarak, takımımın sadece sahada değil gezegenin geleceği için de mücadele ediyor olması beni ayrıca gururlandırıyor.