Zenginler, hırsızlar ve komşular

“Your Friends & Neighbors”un karizmatik ve orta yaş krizindeki antikahramanı Andrew Cooper (Jon Hamm) tüm görkemiyle geri döndü. Önceki sezon boşandığı karısı Mel (Amanda Peet) ve çocuklarıyla çıktığı tatille açılan girizgâhta, sabun köpüğü kadar sürecek iyimserliğiyle "yeni maceralarını" anlatmaya başlıyor: İşte her şey böyle oldu…

Jonathan Tropper'ın, geçtiğimiz yıl Apple TV+ için yarattığı ve Jon Hamm'i, komşularının eşyalarını çalmadığı zamanlarda viski içerek klasik film izleyen bir hırsıza dönüştüren “Your Friends & Neighbors”, öyküsünün havzasını genişlettiği bir sezonla seyircisiyle buluşuyor. Bu kez anti-kahramanımıza zıtlık oluşturan figürler olduğu kadar, ailesinin ve yakın arkadaşlarının hikâyeleri de bölümler boyunca derinleştirilmeye çalışılıyor. İlk sezonda, karısı tarafından aldatıldıktan sonra yatırım fonu yöneticisi olduğu işinden de atılarak büyük bir çöküş yaşayan Coop, komşularının “pahalı zevkleri”ni kendisine işkolu haline getirmiş, bu sayede girdiği her evin sırlarını ortaya çıkararak Amerikan banliyösünün burjuvalarının "yozlaşmış" yaşamlarını ortalığa saçmıştı. Coop, ahlaki olarak hicvettiği üst sınıftan daha üstün bir konumda olmayı hedeflemeden veya girişimde bulunmadan, Amerikan rüyasının kendi yöntemiyle devamlılığını sağlamaya çalışmıştı. Artık ne etiğin ne ailevi değerlerin ne de toplumsal normların bir önemi yoktu Coop için. O hayatta kalmayı seçti ve bizi de bunu izlemeye ikna etti. İkinci sezonun başında, üzerine atılan cinayet suçundan da aklanmış bir şekilde topluluktaki konumunu yükselten kahramanımız, ortağı Elena'yla (Aimee Carrero) hırsızlıktaki deneyimlerini "bel ağrısı" izin verdiği müddetçe geliştiredursun, kente yeni gelen "Great Gatsby" Owen Ashe (James Marsden) ve başına bela olacak bir dizi iş ortaklığı, Coop'u daha da dibe çeken gelişmeleri beraberinde getiriyor.

BÜYÜK PARTİ BÜYÜK ÇÖKÜŞ

Yeni satın aldığı evine taşınır taşınmaz büyük bir parti vererek Coop ve ortağı Elena dahil tüm dikkatleri üzerine çeken Ashe gizemli, yakışıklı ve zengin milyarder rolüyle anlatıda Coop'a nefis bir zıtlık oluşturmakla kalmıyor, bütün bir sezonun da kırılma noktası haline geliyor. Ashe, toplum tarafından dışlanan Sam (Olivia Munn) için hayata dönüş bileti haline gelirken Mel ile ayrılığından sonra kendisini işine veren Nick (Mark Tallman) için bir yatırım kaynağına, işlerine taş koyacağı Barney (Hoon Lee) için bir kâbusa ve Westmont ahalisi içinse yeni bir dedikodu aracına dönüşüyor. Coop ise belaya olan düşkünlüğüyle bu esrarengiz adamı ve zenginliğini "çözmeye" girişince işler daha da karmaşık bir hal alıyor. Böylelikle “The Night of Hunter'ın” (1955) ünlü sualtı sekansı gibi geceleri içkisini yudumlarken veya sinemada patlamış mısırını yerken izlediği klasik filmlerin sahneleri, “Your Friends & Neighbors”da "canlandırılmaya" başlıyor.

Coop ve Ashe'in yarattığı ve beslediği gerilimin yanına bu sezon Mel’in menopoz öncesi yaşadığı hormonal dalgalanmaları, kızı Tori’nin varoluşsal kaygılarını ve kardeşi Ali'nin bunalımını da ekleyen “Your Friends & Neighbors”, şık kokteyller, kulüp partileri, balolar ve davetler arasında "sıkışıp kalan" üst sınıf mensuplarının yaşamlarını iğneleyici bir bakış atmayı başarıyor. Bu haliyle geleneksel bir görünüm sunsa da, yapım seyircisi için "suçlu zevk" haline getiren temel unsur zenginlerin ihtişamlı yaşamını izlemek değil. Jon Hamm'in, duvarlarına astığı film posterlerinin yıldızlarının sahip olduğu türden bir cazibeyle ekranı ele geçirmesi… Bir anti kahraman olmasının verdiği “çekicilik”le ve kalbi kırılmışlığın yüklediği hüzünle dolu olmasına karşın içinde hâlâ “basitçe” aile babası olmak istemesi… Ve bu sezon, yaşayacağı kayıplarla da içe dönüklüğü ve öz farkındalığı artan bir kahraman ile ne olduğunu, ne anlatmak istediğini bilen ve bundan daha fazlası olmak istemeyen bir diziyi izlemek kesinlikle çok keyifli. Üçüncü sezonun bu kabukları parlak, içleri ise "tartışmalı" zenginlerinin şatafatlı kaosunu merakla bekliyorum!

Puanım: 7.5/10

Başak Bıçak – basakbicak@gmail.com