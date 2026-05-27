Siyasette Yeni Durum

Geçen pazar günü CHP Genel Merkezi, güvenlik güçleri tarafından zor kullanılarak boşaltıldı. İçişleri bakanı boşaltma isteminin Kılıçdaroğlu tarafından yapıldığını açıkladı. Bu açıklamayla siyasal iktidar, “Bu ayıp durumun içinde biz yokuz” diyor. Kabul edilemez bu olaydan sonra Özgür Özel genel merkezden TBMM’ye yağmur altında yürüdü. Halk da bu sekiz kilometrelik yürüyüşe katıldı. Polisin halka karşı bir hareketini engellemek amacıyla Özel, TOMA’nın üzerine çıktı.

Bu yürüyüş bir simgedir. Özgür Özel’in mücadeleyi halkla birlikte yapma kararlılığının somut bir eylemidir.

Özgür Özel genel başkanlığı bıraktıktan sonra dün ilk mitingini İzmir’de yaptı. Özel’in İzmir mitingi, genel başkanlığı bıraktıktan sonra yapılan ilk halk hareketi olması açısından önemlidir.

İkinci nokta, bu mitinge halkın etkin katılım sağlamasıdır.

Üçüncü nokta, genel başkan sıfatı olmayan Özel’in bu mitingine CHP İzmir İl Örgütü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın bizzat katılmasıdır.

Ayrıca İzmir Büyükşehir dahilindeki ilçe belediye başkanları da mitinge katıldılar.

Bu yeni durum mücadelenin halka indirilmiş olmasıdır. Güvenlik güçleri halkın katılımını engellemek için tazyikli su kullandı ama halk vazgeçmedi.

Özgür Özel, İzmir’de çok önemli bir öneride bulundu, “CHP’nin iki milyon üyesi var. Genel başkanı bu iki milyon üye seçsin” dedi. Bu önemli, demokratik ve halka dönük bir öneridir. Kılıçdaroğlu bu öneri karşısında nasıl bir tavır alacaktır? Kuşkusuz gelişmeleri etkileyecek bir durumdur.

Özel iktidar yürüyüşüne devam edeceğini, hiçbir gücün kendisini engelleyemeyeceğini de söyledi. Böylece siyasal yaşamda pes etmeyeceğini, geri adım atmayacağını eylemli olarak belirtmek istiyor.

Halka dayanan bu politikanın daha da güçlenerek uygulanacağı anlaşılıyor.

CHP genel başkanının iki milyon CHP üyesi tarafından seçilmesi önerisi de çok önemli bir çözüm yoludur.

Siyasal yaşamımız beklenmeyen önemli aşamaların içindedir.