Cumhuriyet tarihinde 100 yılın hikayesi
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, geçmiş 100 yıl boyunca birçok tarihi ve önemli olaylara da şahit olundu... İşte Cumhuriyet tarihinde 100 başlıkla 100 yılın hikayesi...
1. Mihri Müşfik, Cumhuriyet dönemi ilk kadın ressam.
2. Afife Jale, ilk kadın tiyatro sanatçısı.
3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1924.
4. Türk sporcuların ülkemizi ilk kez olimpiyatlarda temsil etmesi, 1924.
5. Musiki Muallim Mektebi, 1924.
6. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1925.
7. Türk Tayyare Cemiyeti (Türk Hava Kurumu), 1925.
8. Miladi takvimin kabulü, 1925.
9. Medeni Kanun’un kabulü, 1926.
10. İlk şeker fabrikasının açılışı (Alpullu), 1926.
11. Dünyanın ilk seyyar sergisi, 1926.
12. İstanbul Radyosu, 1927.
13. Gazi Koşusu, 1927.
14. Atatürk Nutuk okurken, 1927.
15. İlk genel nüfus sayımı, 1927.
16. Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi, 1927.
17. İlk çağdaş ruh ve sinir hastalıkları hastanesi, 1927.
18. Cumhuriyet tarihinin ilk kâğıt parası basıldı, 1927.
19. 23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandı, 1927.
20. Millet Mektepleri açıldı, 1928.
21. Harf İnkılabı, 1928.
22. Türk Eğitim Derneği kuruldu, 1928.
23. İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu, 1928.
24. Taksim Cumhuriyet Abidesi yapıldı, 1928.
25. Ankara Etnografya Müzesi açıldı, 1928.
26. Sadiye Hanım ilk kadın belediye başkanı oldu, 1930.
27. Muammer Hanım ilk taksi şoförü, 1930.
28. Düyûn-u Umumiye binası hükümete teslim edildi, 1930.
29. Ankara-Sivas demiryolunun açılışı, 1930.
30. İlk sesli ve şarkılı Türk sinema filmi İstanbul Sokakları, 1931.
31. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıldı, 1931.
32. Türk Tarih Kurumu kuruldu, 1931.
33. Keriman Halis dünya güzeli seçilen ilk Türk kadını oldu, 1932.
34. Halkevlerinin kuruluşu, 1932.
35. Türkiye ILO’ya üye oldu, 1932.
36. Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kuruldu, 1932.
37. Gül Esin Hanım ilk kadın muhtar oldu, 1933.
38. Varlık dergisinin ilk sayısı yayımlandı, 1933.
39. Borçlar İtilafnamesi Paris’te imzalandı, 1933.
40. İstanbul Üniversitesi açıldı, 1933.
41. Sümerbank kuruldu, 1933.
42. Onuncu Yıl Marşı bestelendi, 1933.
43. Lüküs Hayat Opereti sahnelendi, 1933.
44. Uluslararası alanda ödül alan ilk Türk filmi Leblebici Horhor Ağa yayımlandı, 1933.
45. Soyadı Kanunu ilan edildi, 1934.
46. Balkan Paktı, 1934.
47. İlk Türk operası Özsoy sahnelendi, 1934.
48. Paşabahçe ve İzmit SEKA Fabrikası’nın temeli atıldı, 1934.
49. Alacahöyük kazı çalışmalarının başlangıcı, 1935.
50. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi kuruldu, 1935.
51. Maden Tetkik ve Arama Genel Enstitüsü açıldı, 1935.
52. Cumhuriyetin ilk barajı Çubuk inşa edildi, 1936.
53. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi açıldı, 1936.
54. Sabiha Gökçen ilk kadın askeri pilot, 1936.
55. Montrö Boğazlar Sözleşmesi, 1936.
56. Sadabat Paktı, 1937.
57. Hulusi Behçet, “Behçet” hastalığını keşfetti, 1937.
58. Laiklik prensibinin anayasaya eklenmesi, 1937.
59. Kardemir Demir-Çelik Fabrikası açıldı, 1937.
60. 19 Mayıs Gençlik Bayramı, 1938.
61. Hatay’ın anavatana katılması, 1939.
62. TBMM’nin temeli merasimle atıldı, 1939.
63. Semiha Berksoy, Avrupa’da sahne alan ilk Türk kadın opera sanatçısı oldu, 1939.
64. İsmet İnönü: İkinci Dünya Savaşı’nın dışındayız, 1940.
65. Köy Enstitüleri açıldı, 1940.
66. Cahit Arf “Arf değişmezini” buldu, 1941.
67. Aydın Sayılı, dünyanın ilk bilim tarihi doktoru oldu, 1942.
68. Türkiye, Birleşmiş Milletlere üye oldu, 1945.
69. Milli Kütüphane açıldı, 1946.
70. Müzeyyen Senar, Lido Müzikholü’nde sahne aldı, 1947.
71. Harika Çocuk Yasası yürürlüğe girdi, 1948.
72. İlk defa petrol çıkarıldı, 1948.
73. Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etti, 1949.
74. Kore’ye asker gönderme, 1950.
75. Nâzım Hikmet, Uluslararası Barış Ödülü’nü aldı, 1950.
76. İlk kadın film yönetmeni Cahide Sonku, 1951.
77. İlk televizyon yayını, 1952.
78. NATO’ya girildi, 1952.
79. Anıtkabir’in inşası tamamlandı, 1953.
80. Yeşilköy Havalimanı açılışı, 1953.
81. Türk Milli Futbol Takımı ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı kazandı, 1954.
82. Hatice Nüzhet Gökdoğan, Türkiye’nin ilk kadın dekanı oldu, 1954.
83. Orta Doğu Teknik Üniversitesi açıldı, 1956.
84. Oktay Sinanoğlu, Yale Üniversitesi’nin 20. yüzyıldaki en genç profesörü oldu, 1963.
85. Antalya Altın Portakal Film Festivali ilk kez düzenlendi, 1964.
86. Boğaziçi Köprüsü açıldı, 1973.
87. Kıbrıs çıkrması, 1974.
88. Zeki Müren Royal Albert Hall’da konser veren ilk Türk sanatçı oldu, 1976.
89. Feza Gürsey Oppenheimer Ödülü’nü kazandı, 1977.
90. Güneydoğu Anadolu Projesi başlatıldı, 1977.
91. İlk tüp bebek.
92. Hülya Şenyurt, olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu oldu, 1992.
93. Sivas’ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nde Madımak Oteli gericiler tarafından yakıldı, 33’ü aydın 35 kişi can verdi, 1993.
94. Anadolu Efes Basketbol Takımı Koraç Kupası’nı kazandı, 1996.
95. Galatasaray UEFA Kupası’nı ve UEFA Süper Kupa’yı kazandı, 2000.
96. A Milli Futbol Takımımız Dünya Kupası’nda üçüncü oldu, 2002.
97. A Milli Erkek Basketbol Takımı Dünya Kupası’nda ikinci oldu, 2010.
98. Aziz Sancar Nobel Ödülü’nü kazandı, 2015.
99. A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi, Avrupa ve Dünya şampiyonu oldu, 2023.
100. İlk kadın amiral Gökçen Fırat, 2023.
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