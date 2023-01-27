AKP’li Dağ: Atatürk ülkeyi Erdoğan devleti kurtardı!

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:37

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 10:37

AKP İzmir İl Başkanlığı'nda üye katılım ve rozet takma töreni düzenlendi. Törene AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Hamza Dağ, konuşmasında 17 Şubat Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’e geleceğini hatırlatarak o gün yoğun bir katılım beklediklerini dile getirdi. AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’yi hatırlatan Dağ, "Onun sıkıntılarını hepimiz biliyoruz. PKK terör örgütüne karşı etkin mücadele yapacak yer AKP ve Cumhur İttifakı’dır, onun için buraya gelmiştir. FETÖ terör örgütüne karşı etkin mücadele yapacak yer Cumhur İttifakı ve AKP’dir onun için buraya gelmiştir. 15 Temmuz’dan sonra içimizdeki hainleri temizledikten sonra devlet olarak bağımsız politikalar yapmaya başladık. Mavi vatan adımlarını 15 Temmuz’dan sonra attık. Suriye’de terör devleti oluşturmak isteyenlere karşı, 24 Ağustos’ta ilk operasyonu yaptık daha sonra 4 tane daha operasyon oldu. Libya ve Karabağ aynı şekilde. Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirin. Bu millet 250 yıldır geriye doğru gidiyor. Önce Kafkaslardan Anadolu’ya sığındı. Balkanlar üzerinden 5 milyon insan yola çıktı. 1.5 milyonu yolda vefat etti. Birinci dünya savaşında Balkanlardan insanlar Anadolu’ya gelip bu topraklara sığındı” diye konuştu.

KURTULUŞ SAVAŞI HATIRLATMASI

14 Mayıs’ta yapılacak seçimi hatırlatan Dağ, “Tarihte bugüne kadar iki kez ileriye gittik. Biri Polatlı’ya kadar geriye gelen askerlere karşı, Karaburun’a İzmir’e kadar 9 Eylül’de nihayet bulan süreçte ileriye gittik. Aynı zamanda 15 Temmuz’dan sonra ileriye gittik. 14 Mayıs’tan sonraki süreçte, bu ileri gidişleri kaldırıp geriye gidiş mi olacak yoksa bu politikayı korumak mı olacaktır? 14 Mayıs’ın anlamı işte budur. 15 seçim boyunca ‘yeter söz milletin’ dedi AKP. Sandıktan AKP çıktı. Yine Recep Tayyip Erdoğan çıkacak, AKP çıkacak. İşte bu mücadelenin ne demek olduğunu Mehmet Ali Çelebi şahsında bu ülkeyi seven aklı, fikri, zihniyeti yurt dışındaki başkentler tarafından satın alınmış değil, Anadolu’dan yetişmiş kişiler biliyor. Onun için Mehmet Ali Çelebi gibi düşünen herkes Cumhur İttifakı çatısı altında yer alacak" dedi.

“ERDOĞAN VATANI KURTARDI”

Hamza Dağ konuşmasının sonunda AKP ailesinin dalga dalga büyümeye devam edeceğini belirterek, "14 Mayıs 2023’te biz yeniden bayrağı alacak, Cumhurbaşkanımız yeniden cumhurbaşkanı olacak, TBMM’de yeniden AKP Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlanacak. Mustafa Kemal Atatürk vatanı kurtardı. Kurucumuz Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz’da devletimizi kurtardı. Devletimiz payidar oldu payidar olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

ÇELEBİ: BABACAN’IN, GÜL’ÜN OLDUĞU DENKLEM FETÖ İLE MÜCADELE EDEBİLİR Mİ?

AKP’ye geçen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi de Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki en ciddi egemenlik mücadelesini verdiğine vurgu yaparak, terörle mücadelenin önemine dikkat çekti. Çelebi, "HDP’nin olduğu bir denklem PKK ile mücadele edebilir mi ? HDP’nin olduğu bir denklem, milli savunma sanayisindeki başarılara imza atabilir mi ? HDP’nin olduğu bir denklem yani il başkanlıklarını dahi PKK’nın askerlik şubesi gibi kullanan HDP’ye bakanlık verdiğinizde Türkiye refaha ulaşabilir mi ? FETÖ’den 4 yıl cezaevinde yattım, asla şunu söylemedim. 4 sene yattık diye 'FETÖ, PKK devlete çöksün' demeyiz biz. 13-14 yaşında bir babanın evladını aldı, pilot yaptı. Biz de bu devlete minnet borcumuzu bu saflara katılarak ödemeye çalışıyoruz. FETÖ’cü polis oldu, emniyette benim cep telefonuma terörist numaralarını koydu. FETÖ’cü doktor oldu serumuna ilaç koydu, ölümden döndü. FETÖ’cü hakim oldu adaletin terazisini bozdu. FETÖ’cü asker oldu, 15 Temmuz’da silahına halka karşı mermi koydu. Babacan’ın olduğu denklem FETÖ ile mücadele edebilir mi? Abdullah Gül’ün olduğu denklem FETÖ ile mücadele edebilir mi? İşte terörle mücadele boyutu bu" dedi.