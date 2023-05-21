Atatürk ve İran Devlet Başkanı Şah Rıza Pehlevi ile İzmir güncesi-2

Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:18

Güncelleme: 21.05.2023 - 12:18

(Karşıyaka Kız Muallim Mektebi Ziyareti)

Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü Vali Konukevi’nde, konuk devlet başkanı Şah Rıza Pehlevi’de Naim Palas’ta saat: 15.00’e kadar dinlendikten sonra, birlikte Karşıyaka’daki Kız Öğretmen Okulu’nu ziyaret etmişlerdir. Okulda geçen bir anıyı, Murteza Murtezaoğlu’ndan dinleyelim:

“İran Şehinşahı Rıza Pehlevi Atatürk’ün misafiriydi. Ilık bir bahar günü okul koridorlarında şimşek gibi bir haber yayıldı. Şimşek gibi diyorum, gerçekten hepimiz bir anda elektriklenmiştik.

‘Atatürk geliyor.’

İzmir Öğretmen Okulu, kendi tarihi için önemli bir ziyarete kendini, hazırlarken, biz bir alay çocuk onu yakından görebilmek imkânının verdiği sevinçle sarhoşuz. İzciler, siviller pırıl pırıl… Öğle vakti… Yemek zili boşuna çalıyor. Caddeden, kırk basamağın ucundaki giriş kapısına kadar bütün merdiveni dolduruyoruz. Ben tam kapı ağzında nöbetteyim.

Ta uzaklardan kopup gelen ‘yaşa’larla alkışlar, yüreğimizi ağzımıza getiriyor.

İşte karşıdalar… Hazır ol vaziyette heyecandan donmuş birer heykeliz sanki… Yalnız, yaşadığımızı hissettiren kalbimiz ve onun onunla birlikte yürüyen bakışlarımızda hareket var.

Tam yanı başımda, kapıdan bir adım gerileyerek o dünyaya bedel nezaketiyle misafirine yol gösteriyor:

‘Buyurun’

Merdivenden gülümseyerek çıkan İran Şehinşahı Rıza Pehlevi birden ciddileşerek sağ elini yukarıya kaldırdı ve:

‘Yok’ dedi, ‘Men leşkerem, sen Serdarsen.’ (Ben erim, sen komutansın)

Atatürk, çaresiz önden yürüdü.”

21 Mayıs 2023

Ahmet Gürel

Atatürk Araştırmacısı