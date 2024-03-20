Balıkesir, Denizli ve Manisa'da son durum

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV’ye Ege'nin gündemini değerlendirdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 20.03.2024 - 11:22
Balıkesir, Denizli ve Manisa'da son durum
Abone Ol google-news

Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.

Siyasi partiler seçime sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırırken, Örs, Balıkesir, Denizli ve Manisa’daki son durum değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...

En düşünceli 4 burç: İncelikli davranışları ve empatik kişilikleriyle herkesi mest ediyorlar...
Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı

Borsa güne 0,03 artışla yatay başladı
Yunan basını duyurdu: Olympiakos'tan Fenerbahçe kararı!

Yunan basını duyurdu: Olympiakos'tan Fenerbahçe kararı!
Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı

Etimesgut Belediyesi Başkanı Adayı Erdal Beşikçioğlu malvarlığını açıkladı
Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: 'Hiç kimse Trabzonspor’un şerefli taraftarını...'

Ertuğrul Doğan'dan sert sözler: 'Hiç kimse Trabzonspor’un şerefli taraftarını...'
Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü

Fenerbahçe Opet finalin kapısından döndü
Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?

Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?
Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’

Eyüpspor’dan transfer yasağı açıklaması: ’24 saat içinde ödeme yapılarak…’