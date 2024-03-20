Balıkesir, Denizli ve Manisa'da son durum
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV’ye Ege'nin gündemini değerlendirdi.
Yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarını sürdürürken Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, bölgenin nabzını tutmaya devam ediyor.
Siyasi partiler seçime sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırırken, Örs, Balıkesir, Denizli ve Manisa’daki son durum değerlendirdi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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