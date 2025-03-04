Başın öne eğilmesin Göz Göz

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:13

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:13

Son dört maçından sadece 1 puan alan Göztepe, evindeki beşinci maçta dün akşam Samsunspor’dan da 2-0 önde götürdüğü maçtan 2-2 berabere ayrılarak 1 puanla yetindi ve 5 haftada 13 puan bırakmış oldu.

Maç öncesinde Göztepe Spor Kulübü, Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nın hoparlöründen çaldığı “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” şarkısıyla bugün toprağa verilen büyük müzisyen Edip Akbayram’ı andı. Güney tribününde açılan dev bir pankartta ise şu sözler yer alıyordu: “Biz Güçlü Kadınlarız/Dünyayı Sarsarız”.

Her zamanki gibi dolu tribünler seremonide Medcezir’i söylerken santra öncesinde de “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganını güçlü bir şekilde haykırdı. Tribünlerin güçlü tepkisi ise sürdürülen malum sürecin İmralı’daki aktörüne dönüktü.

Göztepe’de sakatlığı geçen Romulo, bir ay sonra kadroya girdi ve maça kulübede başladı. Solet, Taha, Emersonn ise sakatlığı sürdüğü için kadroda yer almadı. Stoilov, Samsunspor karşısında şu 11’i sahaya sürdü: Lis-Bokele, Heliton, Koray-Nielsen, Dennis, Tijaniç, Miroshi, Djalma-Matsuki, Juan.

Samsunspor’da eski Göztepeli Celil Yüksel ilk 11’de oyuna başlarken Soner Aydoğdu da 83’te oyuna dahil oldu.

EV SAHİBİ İLK YARININ İKİNCİ BÖLÜMÜNDE AÇILDI

Hafta içi genç takımıyla sahaya çıkan Kasımpaşa’yı 5 golle geçerek üçüncü maçını da kazanıp Kupa’da ilk sekize kalmayı başaran Göztepe, ligin ilk yarısında 3-1 öndeyken 4-3 kaybettiği rakibi karşısında maça temkinli başladı.

İlk tehlikeyi rakip kalede 3’te konuk ekip yarattı; Lis çıkması gereken pozisyonda tereddüt edince topla buluşan Samsunspor forvetinin kritik şutu az farkla dışarı çıkarken sarı kırmızılılar şanslıydı. Göztepe’nin dikkate değer ilk atağı 8’de geldi; Djalma’nın sol tarafta ceza alanı dışından yerden sert şutu uzak direk dibinden dışarı çıktı. Oyunu soldan forse eden Djalma 20’de sakatlandı, oyuna bir süre daha katıldı ama devam edemeyerek 23’te yerini İsmail’e bıraktı. 26’da Tijaniç’in ceza alanı içinde çok elverişli durumda yerden vurduğu şut uzak direk dibinden dışarı çıkınca Göztepe golden oldu. 34’te sağdan gelen ortaya Juan’ın kafası dışarı çıktı. İlk yarıya verilen 5 dakikalık uzatmanın sonlarında Göz Göz’ün golü geldi; ev sahibinin gelişen atağında altı pasta topla buluşan Miroshi zor pozisyonda topu ağlarla buluşturarak takımını öne geçirdi; 1-0.

MÜTHİŞ MÜCADELELİ BİR İKİNCİ YARI

İkinci yarıya iki takım da aynı tertiple başladı. Göztepe’de 46’da Matsuki’nin yerine kafa toplarını indirmesi ve gücüyle karşı defansı zorlaması için Kubilay’ı ve sağ kanatta da sarı kartı da olan ve zorlanan Nielsen’in yerine Ogün’ün oyuna alınmasını bekledim ama hayal kırıklığına uğradım. İkinci yarı başında konuk ekibin oyuna ağırlık koyması beklenirken 52’de Göztepe’nin ikinci golü geldi; günün en iyisi Dennis’in geliştirdiği atakta Juan inatçılığını ve takipçiliğini konuşturdu ve topu söküp alarak farkı ikiye çıkardı.

Stoilov’un hamlesi 57’de geldi; Juan ve Matsuki dışarı alınırken Romulo ve Kubilay oyuna girdi. Göztepe bu değişikliklerle hareketlenirken golü bulan taraf konuk ekip oldu; soldan uzun bir ortaya kafayı vuran Schindler skoru 2-1’e getirdi. 84’te Göztepe’de Doğan ve Hugo oyuna girerken Tijaniç ve Dennis kenara geldi. Ancak bu dakikalarda oyunu rakip alana yıkan ve baskıyı artıran Samsunspor aradığı beraberlik sayısını 90+2’de yine bir kafa golüyle buldu; soldan gelen ortaya topu yere vurdurtarak kafayı çakan Drongelenn Lis’i avladı. Bu golde Göztepe defansı maalesef adeta uyudu.

GÖZTEPE HERŞEYE KARŞIN ALKIŞI HAK EDİYOR

İlk yarıda da 3-1’den maçı 4-3 veren Göztepe, dün akşam da 2-0’dan 2-2’ye getirdi maçı. Dün akşam kaybedilen 2 puan da Samsun’da kaybedilen 3 puan gibi Stoilov’a yazar. Oyuncu değişiklikleri hatalıydı. Romulo ve Kubilay’ın ikisini birden aynı anda neden oyuna alırsın? Birisini alırsın, orta alanı da tahkim edersin. Karşında lig üçüncüsü var, sıradan bir takım yok. İki farklı öndesin ve geride kalan dört haftada 11 puan bırakmışsın, 3 puana şiddetle gereksinimin var. Hocanın hızla silkinmesi ve oyuncularını da silkindirip özgüven aşılaması gerekiyor. Göz Göz’ün ligde alacağı derece ile Avrupa’yı zorlaması artık düşünülemez. Belki Kupa ile hayal edilebilir Avrupa. Ancak havasını bulan Göztepe ligi 5-7 arasında bir yerde tamamlayabilir. Bu da iyidir. Ligin en ucuz alttan üçüncü takımının ligin uzun süre üstlerinde kalabilmesi ve tribünlere Avrupa heyecanı yaşatması büyük başarıdır. O yüzden Göz Göz alkışı hak ediyor.

Kıymetli ağabeyim, Moda’daki komşum, ahbabım Edip Akbayram’ın sevdirdiği bir şarkı ile diyorum ki, “Başın öne eğilmesin Göz Göz”. İzmir’i Süper Lig’de çok iyi temsil ediyorsun her şeye karşın; mertçe duruşunla, güzel oyununla, karakterinle, dillere destan taraftarınla…

Edip Akbayram ile bitsin bu yazı; güzel şarkılar dinletti yarım yüzyıl bize ve miras bıraktı. Ne Edip Akbayram unutulur ne de yüreklerimize işleyen şarkıları. Anısı önünde saygıyla eğiliyorum.