Başkan Eşki’den pazarcıya temizlik ve düzen tepkisi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 10:19

Güncelleme: 03.12.2024 - 10:19

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Merkez Kapalı Pazaryeri’nde geçtiğimiz hafta esnaf için başlattığı temizlik ve düzen çalışmaları sonrası denetime çıktı. Pazarcılara eldiven, önlük ve çöp poşeti dağıtılmasına rağmen, esnafın temizlik konusunda sınıfta kaldığını söyledi.

KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

Esnafın duyarsız davranışlarından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını ifade eden Başkan Eşki, “Bornova halkı böyle bir manzarayı hak etmiyor. Biz temiz bir çevre yaratmaya çalışırken, bu duyarsızlık kabul edilemez. Bu tavrı değiştirmek için daha kararlı adımlar atacağız. Gerekirse sabahlara kadar çalışır, Bornova’ya, İzmir'e yakışan pazarları oluştururuz. Bornova halkı temiz, düzenli ve adil pazarları hak ediyor” diyerek çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Başkan Eşki’nin geçen hafta duyurduğu yeni uygulama çerçevesinde pazarcı esnafının belirlenmiş önlükleri giymesi ve hijyenik eldivenleri takmasının yanı sıra; tezgahlarda biriken meyve sebze atıklarının dağıtılan büyük boy çöp poşetlerinde toplanması, tezgahlarda ürünlerin sadece bir kilosunun fiyatını yazması ve belli noktalara serbest teraziler yerleştirilmesi de bulunuyor.