Başkan Mutlu’dan dayanışmaya davet
Konak Belediyesi, Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi yurttaşlara sıcak yemek olarak ulaştırmak için dayanışma başlattı. ‘Eşit yurttaş, adil kent’ vurgusu yapan Başkan Mutlu, “Eşit yurttaş, adil kent, diyerek çıktığımız yolda, tüm Konaklı komşularımızı bayram sevinci yaşadığımız bu özel günlerde bir arada olmaya; bu güzel dayanışmayı birlikte yaşamaya davet ediyoruz” diyerek dayanışmaya davet etti.
İzmir'de Konak Belediyesi’nin Kurban Bayramı bağışlarının en doğru şekilde yerini bulması için ilçe çapında başlattığı dayanışma, bayramda yüzleri güldürecek. Belediyenin organizasyonuyla, hayırseverlerin bağışları, ihtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak. Kurban bağışı yapan hayırseverler bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini gittiğinden emin olurken, onlarca aile de çocukları ve tüm sevdikleriyle bayram sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşayacak.
BAĞIŞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK OLACAK
Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, belediye ile iletişime gececek. Yapılan başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Kurban bağışları aşevinde, hijyenik şartlarda kavurma halinde pişirilerek servise hazırlanacak. Yanında pilav da ikram edilecek olan kavurmalar, Konak Belediyesi’nin gıda kolisiyle beraber ihtiyaç sahiplerine bayram boyunca ulaştırılacak.
DAYANIŞMAYA DAVET
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da eşit yurttaş, adil kent vurgusu yaparak tüm Konaklıları dayanışmaya davet etti ve “Bayram, paylaşmaktır. Olanın, olmayana verdiği, küslerin barıştığı birlik ve beraberlik günleridir. Bu vesileyle Konak Belediyesi olarak kurban eti bağışlarınızı topluyor, sofralara sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Eşit yurttaş, adil kent, diyerek çıktığımız yolda, tüm Konaklı komşularımızı bayram sevinci yaşadığımız bu özel günlerde bir arada olmaya; bu güzel dayanışmayı birlikte yaşamaya davet ediyoruz” dedi.
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