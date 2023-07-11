Batur: Her zaman olduğu gibi esnafımızın yanındayız
Göreve yeni seçilen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata ve yönetim kurulunu ziyaret ederek başarı dileklerini ileten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Biz Konak Belediyesi olarak esnaf dostu bir belediyeyiz. Özellikle pandemi döneminden bu yana esnafımızla dayanışma içinde olduk, destek verdik. İçinden geçtiğimiz süreçte, zam yağmurundan esnafımız da çok fazla etkileniyor. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da esnafımıza destek olacağız” dedi. Birlik Başkanı Yalçın Ata, “Esnafımıza faydası olacak her çalışmanın yanındayız ”dedi.
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Yalçın Ata ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BATUR: ESNAFI HER ZAMAN DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Yalçın Ata’ya ve yönetim kuruluna, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da esnafın yanında yer almaya davam edecekleri sözünü verdi. Konak’ın en çok esnafın olduğu, en çok ruhsatın kesildiği ilçe olduğunu hatırlatan Başkan Batur, “Biz Konak Belediyesi olarak esnaf dostu bir belediyeyiz. Biz her zaman olduğu gibi bundan sonra da esnafımızın yanında olacağız. Geçmişten beri siz de beni tanıyorsunuz. Biz, Narlıdere’den beri her zaman esnafla beraberiz. Esnaf, ekonominin yerel dinamiğidir. Esnafı her zaman desteklememiz gerekiyor. Esnaf ayakta kaldığı müddetçe ekonomi ayakta kalıyor” diye konuştu.
“DAYANIŞMAYLA AŞARIZ”
Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumdan esnafın da çok yara aldığına dikkat çeken Başkan Batur, dayanışma vurgusu yaptı ve şunları söyledi: “Ekonomi anlamında zorlu bir süreçteyiz, ardı ardına gelen zamlardan, bu zam yağmurundan esnafımız da çok etkileniyor. Özellikle pandemi döneminde bu yana esnafımızla dayanışma içinde olduk, destek verdik. Bu süreci de dayanışmayla aşacağız. Konak Belediyesi’nde esnafımızın her zaman ulaşabileceği bir Esnaf Masamız var. Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç hem Esnaf Masamızın başkanı hem meclisimizde esnafı temsil ediyor. Biz laf olsun diye yanınızda olduğumuzu söylemiyoruz, gerçekten yanınızdayız.”
ATA: YANIMIZDA OLDUĞUNUZU YÜREKTEN HİSSEDİYORUZ
İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin yeni başkanı seçilerek göreve gelen Yalçın Ata da ziyaretinden dolayı Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkürlerini iletti. Aradıkları her zaman Başkan Batur’a ulaşabildiklerini belirten Ata, “Birliğimizle Konak Belediyemizin ortaklaşa yürüteceği tüm çalışmalara hazırız. Esnafımıza faydası olacak her çalışmanın yanındayız. Hizmet zamanı başlıyor. Esnafın her zaman yanında olan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a teşekkür ediyoruz. Size her zaman ulaşabiliyoruz. Yanımızda olduğunuzu yürekten hissediyoruz” ifadelerini kullandı.
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