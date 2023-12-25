Bodrum Mandalina Festivali buruk geçti

Yayınlanma: 25.12.2023 - 09:28

Güncelleme: 25.12.2023 - 09:28

Özgün bir aroma ve lezzete sahip, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasını korumak, farklı alanlarında kullanımını yaygınlaştırmak ve ilçenin bölünmez bir parçası olarak geleceğe taşımak amacıyla mandalinanın olgunlaştığı Aralık ayının 3. haftası, Bodrum Mandalin Haftası olarak kutlanıyor. Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Bitez Mahalle Muhtarlığı’nın organizasyonu ile Mandalina Haftası boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin finalinde Mandalina Festivali gerçekleştirildi.

ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Bitez Köyiçi’nde çeşitli ürünlerin yer aldığı onlarca stantın açıldığı festival, sembolik mandalina hasadı ile başladı. Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın da katıldığı hasatta toplanan mandalinalar deve ile festival alanına getirildi. Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan Mehmetçikler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu etkinlikte açılış konuşmasını yapan Bitez Muhtarı Seda Özgüçlü, festivalin içinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

“MANDALİNA BİR TARIM KÜLTÜRÜDÜR”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuşmasına şehit olan Mehmetçikleri anarak başlayarak; “Bugün etkinliğimizin daha kalabalık daha coşkulu geçmesini beklerdik ancak 2 gündür ülkemizde yaşanan elim olaylar hepimizi derinden üzdü ve yaraladı. Kutsal vatan topraklarımızın savunmasında hayatlarını veda eden silah arkadaşlarımıza Mehmetçiklere Allah’tan rahmet ailelerine baş sağlığı ve sabır yüce milletimize baş sağlığı diliyorum. Vatan savunmasında millet ve ülke olarak hep birlikte canımızı veda etmekten geri durmayacağız. Bodrum Mandalina Festivali bir kültürel etkinlik ve eğlence değil. Mandalina bir tarım kültürüdür. Bodrum turizmle buluşmadan önce yüzyıllarca tarımla ilgilenmiş bir kenttir” dedi.

KAYMAKAMDAN BODRUMLULARA TEŞEKKÜR

Terörü lanetleyen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, “2 gündür bizleri çok üzen yüreğimizi yakan şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah onlara rahmet etsin, terörü lanetliyoruz. Terör bizi üzmeyecek biz terörün belini kıracağız. Mandalinaya ve yöresel ürünlere sahip çıktığınız için Bodrumlulara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Bitez Mahalle Muhtarı Seda Özgüçlü katkılarından dolayı Kaymakam Mustafa Çit ve Belediye Başkanı Ahmet Aras’a plaket ve çiçek takdim etti. Festival kapsamında sembolik olarak çivilerle mandalina kasası çakıldı. Festivalde konserler ve halkoyunları gösterileri Pençe-Kilit Harekatı’nda 12 askerin şehit olmasından dolayı iptal edildi.