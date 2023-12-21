Bornova’da işçilere yeni yıl hediyesi gibi promosyon müjdesi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 16:47

Güncelleme: 21.12.2023 - 16:47

Bornova Belediyesi’nde bankalarla sürdürülen promosyon belirleme süreci işçiyi mutlu eden 20 bin 500 liralık rakamla sonuçlandı. Daha önce düşük bulunarak iptal edilen promosyon ihalesinin ardından yeni rakamı büyük bir merakla bekleyen işçiler, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un belediye binası önünde verdiği müjdeyi sevinçle karşıladı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, hizmet binası önünde yaptığı açıklamada 2019 yılının 8 Nisan günü daha önce başlamış olan grevi sonlandırdıkları günden bu yana sendika ile aralarından tam bir uzlaşı olduğunu belirterek, “Bu uzlaşının temeli insan odaklı çalışma anlayışımız. Biz insan odaklı çalışma anlayışımızı bugünlere de taşıdık. İşçilerimize vereceğimiz promosyon rakamının belirlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Türkiye’de satın alma gücünün giderek düştüğünün altını çizen Başkan İduğ, “İki sene önce 100 liraya aldığımız bir şeyi şimdi 1000 liraya alamıyoruz. Promosyon için ihale açtık. Bankalar bize geldi, en çok verilen para 13 bin liraydı. Faizler yüzde 30-40 seviyesinde iken promosyon olarak verilen paranın 13 bin lira olmasına gönlümüz razı gelmedi. İhaleyi iptal ettik ve süreci takip ettik. Bunun üzerine bir özel banka ile 20 bin 500 lira tutarındaki promosyon tutarı üzerinde anlaşma sağladık. Bereketli olsun” diye konuştu.

Başkan Dr. Mustfa İduğ, işçilerle hala da çekti

İDUĞ’DAN İŞÇİLERE BİR TAVSİYE BİR MÜJDE

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, işçelere bir tavsiyede de bulunarak, “Size bir tavsiyem var. 20 bin 500 lira promosyonla Ocak ayında alacağınız maaşlarınızı birleştirdiğinizde yaklaşık 50 bin liraya yakın bir para kasanıza gelecek. Gidin borcunuzu kapatın, faiz ödemeyin sizden rica ediyorum borçlanmayın” dedi.

Başkan İduğ, 2019 yılında meclis üyeleriyle birlikte göreve başladıkları gün çalışanları enflasyona ezdirmeme sözü verdiklerini belirterek, “Son toplu sözleşmemizde, 2024 yılı için yüzde 25’lik artış öngörmüştük. Enflasyonun geldiği nokta ortada. Aradaki farkı oturup konuşacağız. Olması gerekeni hep birlikte yapacağız” dedi. Başkan İduğ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’deki nadir borçsuz belediyelerden biri olarak maaşları günü gününe ödemeye devam edeceklerini söyledi.

EMEKTEN YANA TAVIR

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, diğer ilçelerde de promosyonla ilgili görüşmeler yaptıklarını ve rakamların üç aşağı beş yukarı 11 bin 12 bin lira düzeyinde olduğunu belirterek, “Geldiğimiz noktada Bornova’da üzerinde uzlaşılan rakam için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Başkan İduğ’un her zaman emekten yana tavrını koyduğunu belirterek, “İzmir’de en yüksek ücretleri alan belediye işçileri Bornova Belediyesi işçileridir. 2024’te bunun farkını bir kez daha göreceksiniz. Promosyonlarınızı güle güle harcayın” dedi.

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç de promosyon ihalesinin uzun zaman önce sona erdiğini belirterek, “Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ’un çabası ve katkısı ile bu süreç tamamlandı. Hassasiyeti ve gösterdiği gayret için Başkanımıza sizler adına teşekkür ediyorum” dedi.