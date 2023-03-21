Bu mudur sizin milliyetçiliğiniz?

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 16:21

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 16:21

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, geçtiğimiz günlerde sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti.

Takip edenler iyi bilir kendisinin giydiği yağmur çizmeleri sosyal medyada gündem oldu.

Zaten olmaması tuhaf olurdu.

Neden mi?

Sel sularının içinde sarı yağmur çizmeleriyle yürüyen Destici'nin yanındaki çocuğun ayağında sadece terlik vardı da o yüzden.

Sadece bu da değil.

Bir tarafta sırtında palto ayağında dizine kadar çekilmiş çizmeleri olan siyasi figür, diğer tarafta elleri cebinde üşüyen, ayağında terlik olan ve çorapsız yürüyen bir çocuk…

Ben bir vatandaş olarak çok utandım peki siz utandınız mı Sayın Destici?

Gerçi sizin bu davranışınıza şaşırdık dersek yalan söylemiş oluruz.

Çünkü daha önce tasarruf önlemi olarak kasaptan 100 TL'lik et almaktansa kuzu kestirdiğini söyleyen siz değil miydiniz?

Vatandaş askıda ekmek için sıra beklerken sizlerin söylemleri gerçekten şahane.

Kuzu eti mi yersiniz yahut dana eti mi biz ilgilendirmez, yediğiniz içtiğiniz sizde kalsın ama o minik yavrumuzu o havada terlikle gezdiren siyasi şovunuza lanet olsun!

Öyle bir kibir kapladı ki iktidar ortaklarını, halkına ve devlet adına görevli herkese emirlerindeki memurlar gibi bakmaya başladılar.

Zaten o çocuğun halini göremediklerinden belli değil mi?

Siyaseten vatandaşından koptuklarının farkında bile değiller artık.

Ne acı değil mi ‘dindar’ların ve kendini ‘millici’ olarak görenlerin oluşturduğu, Muhafazakâr Demokrat tabanı temsil eden Cumhur İttifakı’nın; bugün halka tepeden bakan, baskıcı, kibirli, yabancılaşmış bir hale dönüşmesi.

Muhafazakâr bir seçmen olsam bu durum inanın beni çok üzerdi.

Görünen o ki iktidar ve ortakları yorgun hatta hasta…

Geçen 20 yılın ardından yorgun ve bitkin düşen iktidar ve ortakları çaresizlik içerisinde sıkışıp kalmış ve sorunlara çözüm üretmekten yoksun bir hale dönüşmüş bulunmaktadır.

Demokrasi ve hukuktan uzaklaşan rantın ve karın ön plana çıktığı çıkar ve iltimasın zirve yaptığı bir dönemde, yorgunluğun yozlaşmayı da getirdiği aşikarken Bahçeli’nin depremzedeleri azarlaması, Destici’nin yanında yürüyen çocuğun durumundan haberdar olmaması çok normal değil mi?

O zaman sormazlar mı bu mudur sizin Milliyetçiliğiniz diye?

Sorarlar elbette… Bugün sormazlar ise yarın sorarlar benden söylemesi…