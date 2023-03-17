Destici imzayı attı: BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 16:15

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 16:17

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Cumhurbaşkanı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu resmen açıkladı.

Destici, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilecek "Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayımız olmasına karar verilmiştir" ifadeleri yazılı dilekçeyi kameralar önünde imzaladı.

Daha önce AKP ve MHP Meclis grupları da Erdoğan'ı aday gösterme kararlarını duyurmuştu. Böylece Cumhur İttifakı'nın mevcut üç partisi de resmi olarak aday kararlarını açıklamış oldu.