Destici imzayı attı: BBP'nin cumhurbaşkanı adayı Erdoğan
AKP ve MHP'nin grup kararlarının ardından Cumhur İttifakı'nın bir diğer ortağı BBP de Merkez Karar Yönetim Kurulu Kararı ile Cumhurbaşkanı adaylarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu açıkladı..
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Cumhurbaşkanı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu resmen açıkladı.
Destici, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilecek "Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayımız olmasına karar verilmiştir" ifadeleri yazılı dilekçeyi kameralar önünde imzaladı.
Daha önce AKP ve MHP Meclis grupları da Erdoğan'ı aday gösterme kararlarını duyurmuştu. Böylece Cumhur İttifakı'nın mevcut üç partisi de resmi olarak aday kararlarını açıklamış oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce kararını açıkladı
- Ünlü YSK itirafı doğru mu?
- Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken HDP ziyareti açıklaması
- Erdoğan o ismi ekonominin başına getirecek
- Atatürksüz hutbe camiyi karıştırdı
- Prof. Dr. Ercan'dan Mersin'deki depreme ilişkin açıklama
- Erdoğan'ın planı deşifre oldu
- Erdoğan çocuk azarlar gibi Bakan Muş'u azarladı
- Savcı Sayan istifa etti
- Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı