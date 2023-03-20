Mustafa Destici'den 'reklam' kuşağı: Çocuk terlikle, kendisi ise 'yağmur çizmesiyle' gezdi

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 14:06

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 14:07

Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu kez de sel felekatiyle sarsıldı.

Şu ana kadar 19 yurttaş hayatını kaybetti, onlarca kişi de evinden oldu. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

SKANDAL PAYLAŞIM

Son olarak Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sel felaketinin yaşandığı bölgeye gitti. Destici'nin bölgeden paylaştığı görseller ise Twitter'da gündem oldu.

Sel sularının içinde yağmur çizmesiyle yürüyen Destici’nin paylaştığı fotoğrafta başını okşadığı çocuğun ayaklarında sadece terlik olduğu görüldü. Destici’ye tepki yağdı.

İşte o fotoğraf...

ÇEKPASLA SOKAKLARI TEMİZLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan Destici'nin Şanlıurfa’da sokakları çekpasla temizlemeye çalıştığı anlar da Twitter'da tiye alındı.

Bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından “Devlet millet el ele yaralarımızı beraber saracağız” notuyla paylaşan Destici'ye tepki mesajları yağarken, diğer taraftan ''günümüz Türkiye'sinde çekpasla sokak temizliği, reklam videosu için çek pas yaptıran 150 bin yıllık devlet aklı'' yorumları yapıldı.

İşte o anlar...