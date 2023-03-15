BBP lideri Destici'den dikkat çeken 'HÜDA PAR' çıkışı: Onaylamadığımız şeyler var ama…

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 20:51

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 21:04

Seçimlerin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından siyaset arenasında ittifak görüşmeleri devam ederken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklayan ve Cumhur İttifakı ile temas halinde olan HÜDA PAR'a ilişkin tartışmalar sürüyor.

İttifak bileşenlerinden MHP ve BBP'nin parti programında dikkat çeken maddeler bulunan HÜDA PAR konusunda alacağı tavır da merak edilirken BBP lideri Mustafa Destici, Ülke TV’de katıldığı programda soruları yanıtladı.

Destici özetle şunları söyledi:

“HDP bir terör örgütünün partisidir. Hala Türkiye’yi bölmeye; sivilini askerini polisini şehit etmeye çalışan, bununla ilgili silahlı mücadele veren bir terör örgütünün uzantısıdır. Ama şimdi HÜDA PAR’a baktığmız zaman evet onaylamayacağımız şeyler var. Anayasa’da Türklük kavramını çıkarılması gibi. Gerçi bunlar ‘Hepsini söylemiyoruz’ diyorlar. Ama programlarında var. HÜDA PAR’la görüşülebilir. Görüşmeden konuşmadan rahatsızlık olmaz. Herkes fert olarak siyasi olarak düşüncelerini ifade edebilirler. BBP ile AKP’de her konuda aynı düşünmüyor. Ama bunu terör ve şiddetle demokrasinin dışına çıkarak gerçekleştirmek isteyemez. Kırmızı çizgi budur. HDP ile HÜDA PAR’ı ayıran budur.

'HÜDA PAR ÜLKENİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANA'

HÜDA PAR’ı Hizbullah’ın geçmişteki eylemleri ile eleştirenler var, doğrudur. Hizbullah'ın kanlı eylemleri geçmişteki kabul etmiyoruz. HÜDA PAR onları savunuyor mu? Ya da onları yapan terör örgütü var mı? Yok. Onlar 20 sene öncesinde kalmış. HÜDA PAR’ı şunu yapması lazım, benzerini yapıyor ama netleşmesi lazım. Bütün terör eylemlerine karşı olduğunu ister Hizbullah ister PKK bütün terör örgütlerine karşı olduğunu çok net, Hizbullah’ı içine katarak söylemelidir. Türkiye’de bir dönem terör estiren örgütten bahsediyoruz. HÜDA PAR’ı Genel Başkanı Zekeriya Bey ülkenin milletin bütünlüğünden yana olduklarını ifade ediyor.

'HÜDA PAR, HİZBULLAH'IN YOK EDİLMESİNDEN SONRA ÇIKTI'

İlk dört madde ile ilgili problemleri olmadığını söylüyor. Bunları netleştirmesi lazım ki kimseye fırsat verilmesin. Biz bu konuda, şu haliyle tabii ki özellikle Hizbullah üzerinden yapılan eleştirenler ve Hizbullah üzerinden net tavır gerçekleştirmedikleri için Cumhur İttifakı ve HÜDA PAR’a eleştiri var. Ama HÜDA PAR’ı’ın hiçbir terörle bağlantısı yok. HÜDA PAR Hizbullah’ın yok edilmesinin ardından çıkmış bir siyasi hareket. Ha onun içerisinde orada görev almış bir takım insanlar var.”

‘OSMAN ÖCALAN’IN TRT’YE ÇIKARILMASI YANLIŞTI’

Son olarak 2019 seçimlerinde Osman Öcalan’ın TRT ekranlarına çıkarılmasını da eleştiren “Terörist başının TRT’nin bir kanalına çıkarılması yanlıştı, o zaman söyledim. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm kapıda söyledim” dedi. Destici bunun üzerine sorulan “Erdoğan ne dedi?” sorusunu geçiştirerek “Yanlıştı” demekle yetindi.