Buca Belediyesi, 12 ayda bin 113 kişiyi işe kavuşturdu

Yayınlanma: 13.03.2025 - 17:01

Güncelleme: 13.03.2025 - 17:01

İşsizlikle mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, Etkin İstihdam Ofisleri aracılığıyla işveren ile iş arayanları buluşturmaya devam ediyor. İş birliği yapılan firma sayısını 97’ye çıkartan belediye, geçtiğimiz nisan ayından bugüne 154 iş görüşmesi yapılmasına aracılık etti.

“KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENİYORUZ”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “İstihdam Ofislerimizin aktif çalışmaları sayesinde işveren ile iş arayanlar arasında önemli bir köprü görevi üstleniyoruz. Çalışmalarımız kapsamında nisan ayından bugüne kadar iş görüşmelerine katılan 1993 hemşehrimizin 1113’ünü iş sahibi yaptık. Hedefimiz daha çok iş arayanı istihdama kazandırmak” diye konuştu.

“SORUNLARIN ÜZERİNE GİDECEĞİZ”

İşsizlikle mücadelede gösterdikleri kararlılığın sosyal adalet ve dayanışma ilkelerinin bir yansıması olduğunu ifade eden başkan Duman, sözlerini şöyle tamamladı: “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Buca yaratmak için canla başla çalışıyoruz. Bugün olduğu gibi bundan sonra da Bucalılarla el ele vererek ekonomik ve sosyal sorunların üzerine gideceğiz.”

İLANLAR SOSYAL MEDYADA YAYIMLANIYOR

Buca Belediyesi Etkin İstihdam Ofisleri, firmaların iş ilanlarını Buca Belediyesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlıyor. Toplu iş görüşmelerine katılmak isteyen adaylar, belirtilen yer, gün ve saatlerde yapılan görüşmelere katılım sağlayabiliyor. Öte yandan, iş görüşmeleri haricinde, oluşturulan öz geçmiş havuzuna bilgilerini bırakmak isteyenler, Buca Çarşı ve Gediz Ek Hizmet Binası’nda bulunan Etkin İstihdam Ofisleri’ne başvuruda bulunabiliyor.