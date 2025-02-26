Buca’da değişim hamlesi başladı

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:05

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:05

Buca’nın çehresini değiştirmek üzere çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, görüntü kirliliği yaratan çöp konteynerlerine el attı. Bucalılardan gelen talepleri de değerlendirerek dört bir yanda çalışma başlatan ekipler, kullanıma bağlı olarak yıpranmış veya vandallar tarafından yakılmış olan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor.

Daha yaşanabilir bir Buca adına değişim hamlesini başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, bütüncül bir bakış açısıyla kentin tüm sorunlarını çözeceklerini dile getirdi. Başkan Duman, “İlçemizin genelinde asfalt atağına geçtik. Park ve bahçelerimizde yenileme çalışmalarımız sürüyor. Gerekli sokaklarda kilit parke döşemesi gerçekleştiriyoruz. Temizlik hizmetlerimizi de aynı titizlikle sürdürüyoruz. Yıl boyunca konteynerlerimizin bakım ve ilaçlamalarını gerçekleştiriyorduk. Bu haftadan itibaren yıpranmış veya yakılmış olanları yenileri ile değiştiriyoruz. Buca’da başlattığımız değişim atağı tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.