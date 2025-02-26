Buca’da değişim hamlesi başladı
Buca Belediyesi, ilçede değişim hamlesi başlattı. Kent estetiği adına önemli adımlar atan belediye, şimdi de çöp konteynerlerini yeniliyor. Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, bütüncül bir çerçevede kentin tüm sorunlarını çözeceklerini söyledi.
Buca’nın çehresini değiştirmek üzere çalışmalar gerçekleştiren Buca Belediyesi, görüntü kirliliği yaratan çöp konteynerlerine el attı. Bucalılardan gelen talepleri de değerlendirerek dört bir yanda çalışma başlatan ekipler, kullanıma bağlı olarak yıpranmış veya vandallar tarafından yakılmış olan çöp konteynerlerini yenileri ile değiştiriyor.
Daha yaşanabilir bir Buca adına değişim hamlesini başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Görkem Duman, bütüncül bir bakış açısıyla kentin tüm sorunlarını çözeceklerini dile getirdi. Başkan Duman, “İlçemizin genelinde asfalt atağına geçtik. Park ve bahçelerimizde yenileme çalışmalarımız sürüyor. Gerekli sokaklarda kilit parke döşemesi gerçekleştiriyoruz. Temizlik hizmetlerimizi de aynı titizlikle sürdürüyoruz. Yıl boyunca konteynerlerimizin bakım ve ilaçlamalarını gerçekleştiriyorduk. Bu haftadan itibaren yıpranmış veya yakılmış olanları yenileri ile değiştiriyoruz. Buca’da başlattığımız değişim atağı tüm hızıyla sürüyor” diye konuştu.
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