Cemil Tugay: Önceliğimiz halkımızın ihtiyaçları

Yayınlanma: 03.06.2024 - 09:01

Güncelleme: 03.06.2024 - 09:01

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye şirketlerinin genel müdürleri ve yönetim kurulu başkanlarıyla bir araya geldi. Nefes Restoran’da yapılan toplantıda yeni dönemde izlenecek yol haritası hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Şirketlerin hayata geçireceği projelerde ve yatırımlarda sürdürülebilirliğe, gelir-gider bütçesi denkliğine, tasarrufa dikkat çekilirken yeşil enerji yatırımlarına öncelik verilmesi gündeme geldi.

ÖNCELİK HALKIMIZA HİZMET

Şirketlerin planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmesinin önemine değinen Başkan Tugay oluşturdukları şirketler koordinasyon kurulunun da yatırımdan planlamaya pek çok alanda şirketlerde aktif görev alacağını söyledi. Belediye ve şirketlerinin her kaleminde aklın ve bilimin rehberliğindeki projelere ve tasarrufa önem vereceklerinin altını çizen Başkan Tugay, “Halkımızın ihtiyacı olan hizmetleri vermek önceliğimiz olacak” dedi.