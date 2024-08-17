Cemil Tugay'dan açıklama: 'Yurttaşlarımızı güvenli yerlere taşıdık'

Yayınlanma: 17.08.2024 - 01:05

Güncelleme: 17.08.2024 - 01:06

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, akşam saatlerinde Karşıyaka’nın Yamanlar Dağı’nda başlayan, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangından etkilenen Zübeyde Hanım Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Örnekköy TOKİ konutlarında 10 katlı bir binanın çatısının ve üst katının sıçrayan kozalak nedeniyle alev aldığını belirten Başkan Tugay, “Ekiplerimiz hemen binayı tahliye etti ve yangını söndürdü. Diğer binalarda sorun yok. Yaralı bir vatandaşımız, can kaybımız yok. Yangından etkilenen bölgeyi ziyaret ederek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını dinledik. Evlerine giremeyen yurttaşlarımız için Zühtü Işıl Spor Salonu'nu açtık. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız kumanya ve içecek desteği sağlıyor. Yangını kontrol altına almak ve yaraları sarmak için 700'ün üzerinde personelimiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm birimleriyle var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“YURTTAŞLARIMIZI GÜVENLİ YERLERE TAŞIDIK”

Karşıyaka'da orman alanlarında yangının devam ettiğini söyleyen Başkan Tugay, “Rüzgar hızlanıyor bir anda farklı noktalardan yangın başlıyor. Güvenlik amaçlı Örnekköy'deki TOKİ evleri boşaltıldı. Tamamen söndürdük dediğimiz anda başka bir yerde yeni bir yangın başlıyor. Rüzgarla birlikte büyüyor. Yerleşim yerlerini tehdit eder hale geliyor. Yurttaşlarımızı güvenli yerlere taşıdık. Evleri ve iş yeri yanan insanlarımız var” dedi.

“KONTROL ALTINA ALINMASINI UMUYORUZ”

Yangının büyümemesi için havadan müdahalenin önemine değinen Başkan Tugay, “Bayraklı'nın Doğançay, Körfez, Onur mahallelerinde yanan evler oldu. Rüzgarın hızı artmazsa sabaha kadar yangının kontrol altına alınmasını umuyoruz. Şu anda Bornova’ya doğru devam eden orman yangını var. İtfaiye orman içine giremiyor. Erişebildiği alana kadar yangını söndürebiliyor. Erişemediğimiz alanlarda Orman Bölge Müdürlüğü'nün araçları var ya da havadan söndürüyorlar. Umarım orman yangını daha geniş bir alana yayılmaz. Rüzgarın hızının artması riskine karşı tüm belediye birimlerimizle gece boyunca teyakkuzdayız” diye konuştu.

AŞEVİ KUMANYA DAĞITIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Aşevleri Şube Müdürlüğü, yangından etkilenen yurttaşların ve sahada çalışan personelin yardımına koştu. 350 kişilik çorba, 900 kumanya, 770 pide, 700 kişilik sıcak yemek, bin kişilik çay, 5 bin kişilik su, 3 bin 500 ayran dağıtıldı.