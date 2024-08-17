CHP Genel Başkanı Özel: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale için yoldalar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar” dedi.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı’nda başlayan ve ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine sıçrayan yangına ilişkin açıklama yapan CHP Genel başaknı Özgür Özel, ”İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar” ifadelerine yer verdi.
Özel’in X hesabından yaptığı açıklama şöye:
“İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar. Sn. Cemil Tugay ile sürekli iletişim halindeyiz. Sn. Ekrem İmamoğlu ve Sn. Mansur Yavaş ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.”
İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 16, 2024
Sn. Cemil Tugay ile sürekli iletişim halindeyiz.
Sn. Ekrem İmamoğlu ve Sn. Mansur Yavaş ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ahmet Şık'a linç girişimi
- Neden başaramadığımızı anlatan mektup
- Azerbaycan Resmi Gazetesi'nden Erdoğan'a sert yanıt!
- Meclis'te büyük saldırı
- Dilruba Y.'ye jet iddianame!
- Ayıptır, yapmayın beyler!
- İki vekile kınama cezası verildi!
- Erdoğan'dan gece yarısı 'atama' kararları
- Avrasya Tüneli'ne dev zam
- 'Çok şey görmüştüm ama kan görmemiştim, çok utandım'