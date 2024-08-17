CHP Genel Başkanı Özel: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale için yoldalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 00:53
CHP Genel Başkanı Özel: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale için yoldalar
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İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar Dağı’nda başlayan ve ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine sıçrayan yangına ilişkin açıklama yapan CHP Genel başaknı Özgür Özel, ”İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar” ifadelerine yer verdi.

Özel’in X hesabından yaptığı açıklama şöye:

“İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ve Ankara Büyükşehir Belediyemiz itfaiyeleri İzmir'deki yangına müdahale etmek için yoldalar. Sn. Cemil Tugay ile sürekli iletişim halindeyiz. Sn. Ekrem İmamoğlu ve Sn. Mansur Yavaş ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.”



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