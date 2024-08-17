Cumhuriyet uyarmıştı: İzmir'de de havadan söndürme yetersiz!

Yayınlanma: 17.08.2024 - 00:41

Güncelleme: 17.08.2024 - 00:41

İzmir'deki orman yangını 24 saati geride bıraktı. Yerleşim yerine ulaşan yangın yurttaşları evinden etti; bazı evler tahliye edildi bazı evler ise kül oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Havadan söndürme yeterli olmadı. Anlattık ama ikna edemedik. Yeterli havadan söndürme yapılmadı. Şu an hiçbir helikopter çalışmıyor. Bizim itfaiyemiz dışında çalışma yok" ifadelerini kullandı.

Tugay'ın açıklamaları yurttaşlar tarafından iktidara yönelik tepkilere neden oldu. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren yurttaşlar, havadan desteğin yetersiz olduğunu aktardı.

CUMHURİYET UYARMIŞTI...

Tugay'ın açıklamaları muhabirimiz Erdem Öktem imzalı Cumhuriyet'in "Yangın söndürme araçlarında büyük kriz! Cumhuriyet skandalın perde arkasını açıklıyor" haberini akıllara getirdi.

İşte o haberin bir bölümü şu şekilde:



Türkiye yaz aylarında yangınlarla boğuşurken uygulanan yanlış politikalar ormanların kül olmasına ve yaşam kaynaklarımızın kurumasına neden oluyor. Cumhuriyet, yangın söndürme araçlarıyla ilgili yaşanan krizin ayrıntılarına ulaştı. Yangın söndürme aracını devlete kiralayan firmalar alacakları nedeniyle çalışmayacaklarını dile getiriyor.

Orman yangınlarına yönelik yetkili makamlarca gerekli müdahalelerin yapılmaması sıkça tartışma konusu oluyor. Özellikle yaz aylarında meydana gelen yangınlarda, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Havacılık Daire Başkanlığının gerekli adımları atmadığı kamuoyunda dile getiriliyor.

CUMHURİYET ULAŞTI

Cumhuriyet söz konusu iddialara ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı. Buna göre Havacılık Dairesi Başkanlığı tarafından uçak ve helikopter kiralanması için MGİ Savunma Sanayii Uluslararası Tic. A.Ş isimli özel bir firmayla anlaşıldı. Ancak iddiaya göre anlaşma beraberinde birçok sorunu da getirdi. Uçak ve helikopter kiralayan firma söz konusu araçlar için bazı al yüklenici firmalarla anlaştı. Ancak 3 yıllık süreyi kapsayan anlaşmada sorunlar çıktı.

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