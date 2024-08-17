Ali Yerlikaya İzmir'de tahliye edilen yurttaşların sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de meydana gelen yangın devam ederken tahliye edilen yurttaşların sayısını açıkladı. Yerlikaya toplam 900 yurttaşın tahliye edildiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 00:47
Ali Yerlikaya İzmir'de tahliye edilen yurttaşların sayısını açıkladı
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İzmir'de dün gece başlayan orman yangını bir günü geride bıraktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi.

X hesabından paylaşım yapan Yerlikaya tahliye edilen yurttaşların sayısını açıkladı.

Buna göre Karşıyaka'da yangından etkilenen 800 yurttaş, Bayındır ilçesinde ise 100 yurttaş tahliye edildi.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"İzmir’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde;

Sancaklı Mahallesinde 170 , 

Doğançay Mahallesinde 500, 

Zübeyde Mahallesinde 50,

Onur Mahallesinde 80 olmak üzere 

Toplam 800 vatandaşımız,

Bayındır İlçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."


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