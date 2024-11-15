Cemil Tugay'dan bakanlığa körfez sitemi: 'Yaptıkları tek şey ceza kesmek'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İzmir Körfezinin temizlenmesi için bugüne kadar bir kuruş harcamadığını belirterek, 'Bakanlık 5 kuruş harcamadığı gibi ceza yoluyla belediye bütçesinden para aldı' dedi.

Cemil Tugay'dan bakanlığa körfez sitemi: 'Yaptıkları tek şey ceza kesmek'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 21:58

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın İZSU'ya verdiği cezalara tepki gösterdi.

Hükümetin İzmir'de düzenlediği 9 günlük Kültür Yolu Festivali'ne ne kadar para harcadığının yanıtını merak ettiklerini belirten Başkan Tugay, "Keşke o parayı İzmir Körfezi'ne harcasalardı" dedi.

"YAPTIKLARI TEK ŞEY CEZA KESMEK"

Cemil Tugay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar bakanlığın yaptığı tek şey gidip İZSU'nun tesislerine ceza kesmek. 5 kuruş harcamadığı gibi bir de belediyenin bütçesinden ne yazık ki para aldılar. Bu sene yaşanan çevre felakatine duyarlılıkla müdahale etmesi beklenirken sadece ve sadece 22 yıllık sistemin kusurunu bizden çıkarmaya çalışır gibi en fazla yardıma ihtiyacımız olan, kredilerimizin imzalanmasını beklediğimiz dönemde bırakın yardım etmeyi bizden para alıyor bakanlık. Teşekkür ediyoruz kendilerine...

Onlar sayesinde bu ülke üst seviyelere çıkacak, çevre temizlenecek, körfez temizlenecek, 2. köprü yapılacak. İzmir'in ihtiyacı olan tüm yatırımlar, İZSU'ya ceza kesilince yapılacak. Herhalde o parayla yapılacak diye umuyoruz"


Etiketler: #Cemil Tugay #İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı #İzmir Körfezi

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