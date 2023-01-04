CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi açılış ve temaslar için 12 Ocak Perşembe günü Denizli’ye gelecek.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program ve açılışlar için Denizli’ye geliyor. 12 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde kentte olması planlanan Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak Bozkurt ilçesinde muhtarlarla bir araya gelmesi bekleniyor.
Kemal Kılıçdaroğlu toplu açılışlardan sonra kadın, genç ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.
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