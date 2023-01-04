CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi açılış ve temaslar için 12 Ocak Perşembe günü Denizli’ye gelecek.

İHA
04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:14
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program ve açılışlar için Denizli’ye geliyor. 12 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde kentte olması planlanan Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak Bozkurt ilçesinde muhtarlarla bir araya gelmesi bekleniyor. 

Kemal Kılıçdaroğlu toplu açılışlardan sonra kadın, genç ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Denizli

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