CHP lideri Kılıçdaroğlu, Denizli’ye geliyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 17:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir dizi program ve açılışlar için Denizli’ye geliyor. 12 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinde kentte olması planlanan Kılıçdaroğlu’nun ilk olarak Bozkurt ilçesinde muhtarlarla bir araya gelmesi bekleniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu toplu açılışlardan sonra kadın, genç ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek.