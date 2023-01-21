CHP’li Sındır: AKP, 'lay lay lom' proje arıyorsa hayal ürünü 35 İzmir 35 Projesine baksın

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 14:37

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 14:38

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında İzmir kamu yatırımlarının bütçelerine ilişkin rakamlar paylaştı.

'35 İzmir 35 Proje'yi masaya yatıran Sındır, yatırımlara ilişkin iktidarı soru yağmuruna tuttu.

Sındır, “İzmir - Ankara yüksek hızlı tren hattı, bu hat nerede? İstanbul - İzmir yüksek hızlı tren vaadi nerede? AKP İzmir metrolarında ne yaptı? Körfez dönüşüm projesi nerede? Yapmıyorlar daha kötüsü yaptırmıyorlar. Kuzey Ege limanı, kruvaziyer limanı nerede? İzmir Çeşme deniz otoyolu, Vecihi Hürkuş havalimanı nerede? Bergama – Akhisar - Soma yolu, Ödemiş - Kiraz yolu sürüncemede. Ölümcül; Belevi Tire yolu hala yapılacak. İktidar 12 yıl önce verdiği bu sözlerin önce hesabını verecek ve siyasi nezaketten ve ciddiyetten uzak bir üslupla siyasi rant uğruna İzmir Büyükşehir Belediyemizi ve Tunç Başkanımızı haksız yere eleştirmeye kalkmayacak” dedi.

“İZMİR’İN YÜKSEK HIZLI TREN HATLARI NEREDE?”

TBMM’de düzenlediği basın açıklamasında İzmir kamu yatırımlarının bütçelerine ilişkin rakamlar paylaşan Sındır, “İzmir - Ankara yüksek hızlı tren hattı, bu hat nerede? 2007’de başlamış bir proje. 35 İzmir 35 Proje kitapçığında ve kamu yatırım programı 2011’deki vaatlerinde 48 ayda bitirilecek dediler. İzmir – Ankara ulaşımını 3,5 saate indirecek bir proje olduğunu söylediler. Aradan 12 sene geçti. İzmir Ankara yüksek hızlı tren halen daha ortada yok. İlk etapta 34,4 milyarlık, ikinci etapta 56,5 milyarlık bir altyapı bütçesi var. 90,9 milyar TL bütçesi olan İzmir’i, Ankara’yı, Afyon’u, Manisa’yı, Uşak’ı yani 6 ili kapsayan bir proje. 2007’den bugüne yapılan 90,9 milyarlık ödeneğin sadece 27,9 milyar lirası harcanmış. Şimdi kamu yatırım programdaki hedef 2024’te tamamlanacak diyor. Proje 63 milyar liralık ödenek istiyor. Bu proje nasıl bitecek? Bir de İstanbul - İzmir yüksek hızlı tren vaadleri vardı, bu hattın nerede olduğunu bilen var mı? Ortada İzmir İstanbul yüksek hızlı tren diye bir şey yok, olmadığı gibi adını bile bilen yok. Kamu yatırım programında böyle bir projeye henüz rastlamadık bile. Birçoğu gibi bu da tamamen hayal ürünü bir proje. Bir de 60 ayda bitirme sözü vermişlerdi. Sayın Yıldırım’a ve Sayın Sürekli’ye sorsanız ‘böyle bir proje vardı biliyor musunuz nedir, durumu ne aşamadadır diye’ cevap veremezler, şaşa kalırlar. Ez cümle İzmir’in Yüksek Hızlı Tren hatları nerede?” ifadelerini kullandı.

“YAPTIKLARI HİÇ BİR ŞEY YOK”

İzmir metro hatlarına ilişkin rakamlar paylaşarak açıklamasına devam eden Sındır, “AKP İzmir metrolarında ne yaptı? İzmir metroları için genel seçimler öncesi hükümet olarak verdikleri vaatler vardı. İzmir’de bugün yapılan bütün metroları biz yapacağız dediler, yaptıkları hiçbir şey yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu dönemde Üçyol, Evka-3 metrosunu yaptı. 35 İzmir 35 lay lay lom projesi yayınlandığından itibaren, Üçyol, Üçkuyular uzatması gerçekleştirildi. 12.8 Kilometrelik Konak tramvayı, 8-9 kilometrelik Karşıyaka tramvayı bitirildi. Hali hazırda Üçkuyular, Narlıdere metro hattı uzatılması var. Bu hat 7.2 kilometreden 11 kilometreye çıkacak ve 2023’te bitecek. Üçyol, Buca metro hattını İzmir Büyükşehir Belediyemiz bütün engellemelere rağmen yapıyor. Buca metro hattıyla ilgili finansman bulduğu halde dış kaynak dış kredi önüne konulan bütün engellemelere rağmen, mahkemelerde süründürülmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyemiz, Sn.Tunç Soyer başkanımız kararlı bir şekilde Buca metrosunun yapımına başladı. 19,3 kilometre dört yılda bitecek. Bu hat işletilmeye başlandığında ve işletmeden sağlanan gelirle kredi imkanını da aldığı kredinin tamamını da geri ödeyecek. Çiğli tramvay hattı şu anda bitmek üzere, 2023’te açılacak. Peki metro, İZBAN, banliyö hatlarında AKP ne yaptı? Metroda yaptığı hiçbir şey yok. İzmir Büyükşehir Belediyemiz de istemiyor zaten, gölge etmesin başka ihsan eylemem diyor. İZBAN hattı yapıldı hat zaten Türkiye devlet demir yollarının hattıydı ve bu hat üzerinden ortaklıkla İZBAN Şirketi kuruldu. Tüm fiziki istasyon yapılarını da büyükşehir belediyemiz yaptı. Hattın istasyonlarını belediye yapıyor bir de kira ödüyor. Bugüne kadar 3 yıl boyunca her yıl 5 milyon Euro + 5 milyon Dolar gibi kiralar ödendi.” dedi.

“35 İZMİR 35 PROJE YALANLARININ SONU YOK”

Sözlerine verdiği soru önergelerini de hatırlatarak devam eden Sındır, “İZBAN hattında Aliağa’dan sonra Bergama’ya doğru Bakırçay bölgesinin ihtiyacı olan ve bu bölgenin İzmir kent merkezi ile raylı toplu ulaşım bağını kuracak olan bu hattın yapım işi kamu yatırım programında iz-ödenekle de olsa vardı. 2 yıl önce oradan dahi çıkardılar. Yani yapmayacaklarını açık açık ortaya koydular. AKP’nin İzmir’e reva gördüğü işte bu. İZBAN’ın web sayfasına baktığınızda Kuzeyde Bergama’ya kadar uzanacak olan bu proje hattının (izban) 185 km’ye ulaştırılacağı söyleniyor. Kamu yatırım programından dahi çıkardıkları bir yatırımı İZBAN Şirketi nasıl oluyor da hala söz veriyor. Bahsettiğim bu Aliağa-Çandarlı-Bergama yeni demir yolu hattı hakkında soru önergesi verdim. Gelen yanıtta önce ihale edilip başlandığı sonra ihaleyi iptal ettiklerini son olarak ta projeye kesinleşmiş sınırlara göre hazırlanmış onaylı kamulaştırma planı ve tescil bildirimlerine göre devam edilmekte olduğu belirtilmiş. Madem devam ediyorsunuz peki sorarım o zaman bu projeyi kamu yatırım programından dahi neden çıkardınız? Aliağa, Bergama ve Bakırçay bölge halkını, İzmirlileri işte bu 35 İzmir 35 proje yalanlarıyla aldatıyorlar” dedi.

“AKP’NİN BİR DİĞER YALANI: HALKAPINAR-OTOGAR HATTI”

Metro hattında İzmir Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarını sürekli engelledikleri ortada. Bir engel de Halkapınar-Otogar Metro hattı ile ilgili olanı. Büyük ve modern şehirlerde toplu ulaşım hubları mümkünse raylı sistemlerle birbirlerine ve o kentin merkezine bağlıdırlar. Halkapınar-Otogar hattı da İzmir’e otobüs ile gelen yolcuların hızlı, konforlu ve en ucuz şekilde kentin her yerine ve diğer deniz, hava ulaşım hublarına bağlayacak çok önemli bir yatırımdır. Bu hattı TCDD olarak biz yapacağız, yüksek hızlı tren aynı zamanda bu hat üzerinde olacak dediler bırakın yapmayı, güzergahını bile bildirmiyorlar. Güzergah resmen kesinleşse, Büyükşehir Belediyemiz en azından üzerindeki bütün istasyonları hemen yapacak. Yapmıyorlar daha kötüsü yaptırmıyorlar. Metro hattı ile ilgili kamu yatırım programında bu proje için koydukları toplam ödenek sadece 3 bin lira. Halkapınar-Otogar metro hattının toplam yatırım ödeneği güncellenmiş fiyatlarla 8 Milyar 336 Milyon 791 bin lira, yapılan toplam harcama ise 0 lira. 2023 yılı Kamu Yatırım Programında da sadece 3000 TL iz ödenek var. Bu proje de AKP iktidarının İzmir halkına açıkça tescil ettiği bir diğer yalanı” dedi.

“KUŞKUSUZ İZMİR HALKI BUNLARIN HESABINI SANDIKTA SORACAK”

AKP iktidarı tarafından İzmir halkına verilen fakat yapılmayan projeleri ve sözleri sıralayan Sındır, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Körfez kirli derler, dillerinden düşürmezler. 35 İzmir 35 Lay Lay Lom proje vaadlerinizde yer verdiğiniz ‘Körfez dönüşüm projesi’ adı altındaki projeniz nerede? Merkezi yönetim olarak bu konuda ne yaptınız? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu konuda ne yaptı? Körfezi kirleten unsurlar, fabrikalar hakkında hükümet olarak ne yaptınız? Kuzey Ege limanı diye bir projeniz var ortada böyle bir şey yok, kruvaziyer limanı sözünüz vardı ortada böyle bir şey yok. Mevcut İzmir limanı ise 2017’de Türkiye Varlık Fonuna devredildi. Kiralama devretme ve satma yetkisi ile devredildi. Diğer bir deyişle milli egemenlik alanlarımız olan limanlarımızı özelleştirerek ve yabancılara satarak Yerli ve Milli olduğunuzun da yalan olduğunu tescil ediyorsunuz. İzmir Çeşme deniz otoyolu, Vecihi Hürkuş havalimanı… bunların hepsinin hayal ürünü hayalden öte yalan olan projeler olduğu ortada. Küçük Menderes Beydağ sulama projesine hepsi 1 milyon TL iz ödenek ayırdınız. Bu proje de halen devam ediyor ve şu anda toplam proje bedelinin yarısı kadar bir harcama dahi yapılmadı. Kemalpaşa Yiğitler barajını beceriksizliğiniz sonucu 2011 yılından bu tarafa bir türlü bitiremediniz. Bakırçay Mansap Ovaları projesi 50 milyon ödenekle bir on yıl daha sürer. Bergama’da yapılması planlanan gölet ve sulama projesini 2022 yılında toplam 383 milyonluk bedel ile kamu yatırım programına koydular ama 2023 yılı ödeneği toplam 1 milyon TL. İzmir Karaburun içme suyu projesi hala tamamlanamadı. Karayolları proje yatırımlarında da durum pek farklı değil. Bergama – Akhisar - Soma yolu, Ödemiş - Kiraz yolu sürüncemede. Ölümcül; Belevi Tire yolu hala bekliyor, bu yol 580 milyon lira bedeli olan bir proje, ancak 2023 yılında sadece 2 Milyon 300 bin liralık ödenek ayrılmış. İzmir’imize ve İzmir halkımıza bunlar gibi daha nice 35 İzmir 35 lay lay lom projenizi sıralayabilirim. İktidar öncelikle 12 yıl evvel verdiği bu sözlerin hesabını verecek. Siyasi nezaket ve ciddiyetten uzak bir üslupla İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve Başkanımız Sayın Tunç Soyer’i haksız ve vicdansız yere eleştirmeye hiç bir hakları yoktur. İzmir halkı bunların hesabını sandıkta mutlaka soracaktır. Siz İzmir’e rant ve talan gözlüğünüzle şaşı bakarsanız, İzmir’i cezalandırmaya kalkarsanız, siz İzmir’i ve İzmir’lileri böylesi hayali lay lay lom projeleriniz ile aldatmaya kalkarsanız, İzmir halkı da bunun hesabını sandıkta elbet soracaktır.”