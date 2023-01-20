CHP’li Bakan: İktidar İzmir’in sorunlarının çözümüne engel oluyor

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 11:10

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 11:10

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 2023 Yılı Yatırım Programı’nda İzmir için ayrılan bütçelere ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bekleyen taleplerine dair açıklama yaptı.

“İzmir yıllardır verdiği verginin karşılığını alamayan bir kent” diye sözlerine başlayan Murat Bakan, “Yine de iktidarın reva gördüğü bu tavra rağmen yerel yönetimler kent sorunlarına her zaman çözüm üretti, her zaman kendi göbeğini kendi kesti. Ancak özünde politik sebeplere dayanan ve bizzat iktidar eliyle gerçekleşen bu engellemeler sadece İzmir’in ve İzmirlilerin sorunlarının çözümüne engel olmuyor aynı zamanda kamu zararına da neden oluyor. Nereden baksanız 15 yıldır kent gündeminde olan Halkapınar-Otogar Metrosu için reva gördükleri 3 bin TL’lik bütçe buz dağının görünen kısmı aslında” ifadelerini kullandı.

“PROJELER CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM PROGRAMINA ALINMIYOR”

CHP’li Bakan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınmayan projelerini şöyle sıraladı:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü’nün filosuna katmayı planladığı 100 adet elektrikli otobüs için finansman kaynağı yaratma hedefiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurdu ve 421 milyon TL’lik kredinin iç borçlanma ile karşılanması için onay talep etti. Ancak dokuz aydır bakanlıktan olumlu ya da olumsuz bir cevap alamadı. Deniz filosuna 6 adet elektrikli gemi alınması için dış finansman bulundu. Proje tutarı 38 milyon Euro. 23 milyon kredi ve 10 milyon euro hibe hazırdı.

Deniz ulaşımında kullanılan iskelelerin belediyeye devrine ilişkin talep Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 9 yıldır cevaplanmadı.

Bayraklı Şehir Hastanesi teleferik hattı için hazırlanan etüt proje ihale edilerek proje sürecine başlanmasına rağmen, Büyükşehir Belediyesi tarafından hastane bölgesinde yapılması planlanan üst istasyon bölgesinin kullanım hakkı talebine cevap alınamadı.

30 Ekim’deki İzmir depreminin ardından İzmir Valiliği kararıyla Kemalpaşa Sütçüler Mahallesi’nde, binaların enkaz atıklarını geri dönüştürmek ve ekonomiye kazandırmak için kurulacak tesise onay verilmedi.

İZMİR 6 YILDIR MEZAR BEKLİYOR

Hükümetin kendi projelerine milyar harcayarak kamuyu zarara uğrattığını bildiren Murat Bakan, “Binali Yıldırım’ın büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı döneminde ortaya attığı 35 projeden biri olan Çandarlı Limanı Projesi’nin temeli atılalı 12 yıl oldu. Proje hala tamamlanamazken kamu zararı 2 milyar TL’yi geçti. Her seçim öncesi yapılacak diyorlar ama yaptıkları tek şey kamu zararını katlamak. Alsancak’taki Tarihi Elektrik Fabrikası… Özelleştirilmesine yönelik satış ihalesini İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kazanmasına rağmen ihaleyi iptal ettiler. Bir daha da yenilenmedi. Projelere bütçe ayırmıyorlar, yetmiyor yerel yönetimlerin kentin sorunlarına yönelik çalışmalarını da bir şekilde tıkayan süreçler işletiyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mezarlık yeri için arazi tahsis talebi bile 6 yıldır bekletiliyor. Bunu başka nasıl izah edersiniz? Buz dağının görünmeyen kısmı tahmin edilenden de büyük… Ne vatandaşın vergisi adil bir biçimde vatandaşa dönüyor ne devletin bütçesi adil paylaştırılıyor” diye konuştu.

“TÜM BAKANLIKLARA SORDUK”

Seçimi işaret eden CHP’li Bakan, “İzmir’in projelerine neden bütçe ayrılmadığını ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin taleplerinin neden bekletildiğini ilgili tüm bakanlıklara sorduk. Verecekleri yanıtı İzmirlilerle paylaşacak, takdiri halka bırakacağız. Ancak İzmirliler de tüm yurttaşlarımız da şunu unutmasın; çok az kaldı. Temelinde cezalandırmak olan bu politikaları hep birlikte değiştireceğiz. Bir seçim, her şeyi değiştirecek. Bu seçim, herkese derin bir nefes aldıracak” dedi.