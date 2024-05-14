Cumhuriyet'in 100. yılı, Soma Katliamı, Özel’in Ege turu
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de yayınlanan Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.
Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, gazetemizin İzmir'de geçen 100.yıl kutlamasını, Soma'da meydana gelen maden ocağı katliamını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştirdiği Ege turunu değerlendirdi.
İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.
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