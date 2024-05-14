Cumhuriyet'in 100. yılı, Soma Katliamı, Özel’in Ege turu

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, Cumhuriyet TV'de yayınlanan Ege'nin Gündemi programında değerlendirmelerde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 09:57
Cumhuriyet'in 100. yılı, Soma Katliamı, Özel’in Ege turu
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilci Mehmet Şakir Örs, gazetemizin İzmir'de geçen 100.yıl kutlamasını, Soma'da meydana gelen maden ocağı katliamını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştirdiği Ege turunu değerlendirdi.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.



Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

Taş Kağıt Makas’ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı
Bakışlarıyla mest eden 4 burç

Bakışlarıyla mest eden 4 burç
Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!

Son Dakika…Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi!
Sivasspor'dan hakem tepkisi: 'Böyle rezillik olmaz'

Sivasspor'dan hakem tepkisi: 'Böyle rezillik olmaz'
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Aslan burcu yorumu
Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım

Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları cinsiyet değiştirmeye hazırlanıyordu... Dilligil'den Anneler Günü'nde paylaşım
Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 14 Mayıs 2024 Çarşamba Yengeç burcu yorumu