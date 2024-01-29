Cumhuriyet’in 100. yılına var olmak

Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:59

Güncelleme: 29.01.2024 - 12:59

10 Kasım 1953 günü, Atatürk’ü, Etnografya Müzesi’nden, Anıtkabir’e babasının omzunda uğurlayan bir çocuk olarak, o gün, Atatürk’e el sallayıp, ona tekrar gelme sözü vermiştim. Ardından, defalarca gittim, onun yanına. 1999 yılında, onun huzurunda, iki ay süren bir Atatürk Fotoğrafları sergisi açtım. Bu sergimde, 35 orijinal Atatürk fotoğrafını, Anıtkabir komutanlığına hediye ettim ve gururla anı defterini imzaladım.

1998 yılından günümüze sekiz bin Atatürk temalı konferans verdim, yaklaşık bir milyon gence ulaştım. On beş yol, Atatürk’ün evlendiği Uşakizade Köşkü’nde müdürlük yaptım. Beş yüze yakın Atatürk Fotoğrafları sergisi açtım.

2012 yılında; Dr. Tuna Yılmaz ve Abbas Güngördü ile beş dilde, 50 durakta işitsel ve görsel Anıtkabir tanıtımı yaptık. Görevlerimiz Atatürk’e karşı hiç bitmez, bitmeyecek de.

Lozan 2023 Anma töreninde; Anıtkabir Komutanlığına tüm Atatürk ve İsmet İnönü arşivimi hediye ettim.

İzmir’in kurtuluşunun yüzüncü yılında; 100. Yıl İBB Anı Müzesine katkı verdim. İBB Köy Enstitüleri anı Evi ve ADD Genel Merkez Anı Evi diğer katkı koyduğum müzelerdir.

İzmir’de katkı koyduğum diğer müzeler ise; İTK Uşakizade Köşkü, İzmir Atatürk Müzesi, Karşıyaka Kadına Saygı Müzesi’dir.

Cumhuriyetin 100. Yılı olarak yaptığım etkinliklerde; 17 görsel sunumda; “Yarın Cumhuriyet’i İlan ediyoruz” dedim. Bu sunumların yarısı okullara ve diğer yarısını da kurum ve kuruluşlara yaptım. Sunumlarıma; “İzmir’in işgali ile başlayan süreci kuruluşa ve ‘Cumhuriyet’e kadar görsel anlattım. İzmir kurtulmasaydı, ülke emperyalist ülkeler tarafından paylaşılacaktı. Cumhuriyet’in ilanı diye bir şey olmayacaktı” diye başladım.

100. yılda Cumhuriyet Ege’de; “Cumhuriyet ve Kazanımları”nı tefrika ettim.

ADD Genel Başkan Baş Danışmanı sanını 100. Yılda almak bana onur verdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği, Birleşik Kamu-İş, ÇYDD, Sanatçılar Birliği ve gazetemiz Cumhuriyet’in de düzenleyicileri arasında olduğu “100. Yılda Laik Cumhuriyet Büyük İstanbul-Ankara ve İzmir Buluşması” yaptık, bu eylemlere katılmak bana onur verdi.

31. Adalet ve Demokrasi Haftası’nda da Devrim Şehitlerimizi saygıyla andık. “Yeniden Kemalist Devlet, Yeniden Laik Cumhuriyet” dedik. Yaşasın Cumhuriyet, O’na kalan eller tarihte olduğu gibi yok edilecektir.

Saygılarımla.

31 Ocak 2024

Ahmet Gürel

ADD Genel Başkan Baş Danışmanı