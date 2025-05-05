Cumhuriyet’in genç tasarımcıları İzmir’de buluşuyor

Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:37

Güncelleme: 05.05.2025 - 09:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'in turistik dört ilçesinde “Tasarımcılar İzmir’de” etkinliği düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gençlerin yaratıcı çözümler üretmeye çağrılacağı buluşma 16-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça’da gerçekleşecek. İlçe belediyelerinin de desteğiyle düzenlenecek “Keşfet-Tasarla” temalı program; mimarlık, şehir planlama, grafik tasarımı, ürün tasarımı, sanat, iletişim ve turizm gibi birçok disiplinden 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ve mezun gençleri bir araya getirecek. Program ayrıca gençleri yaratıcı bir üretim sürecine dahil edecek.

KÜLTÜRPARK'TA BAŞLIYOR

İzmir’in geleceğini gençlerle birlikte tasarlamayı hedefleyen dört günlük etkinlik, 16 Mayıs’ta İzmir Kültürpark’ta düzenlenecek açılış buluşmasıyla başlayacak. Açılışın ardından katılımcılar ilçelere dağılarak üç gün boyunca ilçelerde konaklayacak ve saha gözlemleri gerçekleştirecek. Katılımcılar, 17-18 Mayıs tarihlerinde görevli oldukları ilçelerde yerel halk ve belediyelerle bir araya gelecek, çevre gözlemleri yapacak ve tespit ettikleri sorunlara yönelik tasarım fikirleri geliştirecek. Kamusal alanların yeniden kullanımı ve yerel kimlik temaları çerçevesinde üretilecek projeler hem ilçe belediye başkanları hem de uzman ekipler tarafından değerlendirilecek.

BAŞKAN TUGAY’DAN GENÇLERE İZMİR DAVETİ

Etkinliğe katılım için çağrı yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve aslında tasarımcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadelenin ilk adımını attığı 19 Mayıs’ın 106’ncı yılında İzmir’de çok özel bir etkinliğe imza atıyoruz. ‘Gençlerle Düşünüyor Gençlerle Tasarlıyoruz’ sloganıyla 16-19 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Genç Tasarımcılar İzmir’de buluşmasına tüm genç tasarımcılarımızı davet ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça ilçelerimizde belediyelerimizle birlikte organize ettiğimiz bu etkinlikte ülkemizin dört bir yanından genç tasarımcılarımızı bir araya getireceğiz. Etkinliğimizin amacı sizlerin yenilikçi, genç bakış açınızla İzmir’in bu 4 güzide ilçesinde sorunları keşfetmek ve birlikte çözümler tasarlamak. Gelin İzmir’in bu dört güzel ilçesini birlikte keşfedelim birlikte tasarlayalım birlikte tasarımlarımızı uygulayalım. Gençliğin enerjisi ve yaratıcılığı İzmir’in güzelliğiyle buluşsun. 16 Mayıs’ta hepinizi bekliyoruz. İzmir’de buluşmak dileğiyle” açıklamasında bulundu.

SON BAŞVURU TARİHİ 9 MAYIS

Etkinliğe katılmak isteyen gençler için son başvuru tarihi 9 Mayıs 2025 olarak açıklandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından katılımcı listesi değerlendirilecek ve etkinliğe katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirmede bulunulacak.