Dirençli bir Karabağlar için imzalar atıldı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:48

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:48

Karabağlar Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını önemli bir adımla ortaya koydu. Belediye Meclisinin 3 Aralık 2024 tarihli toplantısında Belediye Başkanı Helil Kınay’a yetki verilmesinin ardından Karabağlar Belediyesi, Avrupa Birliği Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi (Covenant of Mayors - CoM) ve Küresel Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne (Global Covenant of Mayors - GCoM) resmen katıldı.

Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip Karabağlar, bu imzayla küresel iş birliğine katılarak sürdürülebilir bir gelecek hedefine doğru önemli bir adım attı. Ayrıca iklim krizine karşı alınacak önlemleri ve enerji yönetimi politikalarını içeren “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı” (SECAP) çalışmalarına da başladı.

KINAY: DİRENÇLİ BİR KARABAĞLAR BIRAKMAYI AMAÇLIYORUZ

İklim değişikliğinin tüm insanlığı ilgilendiren küresel bir sorun olduğunu söyleyen Çevre Yüksek Mühendisi Başkan Kınay, “Karabağlar Belediyesi olarak sürdürülebilir bir gelecek için üzerimize düşen sorumlulukların farkındayız. İklim değişikliği ve afetlere karşı çok daha etkin bir mücadele yürütülmek zorundayız. 2050 yılına kadar belirlenen hedeflere ulaşmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu kapsamda dernekler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, meclis üyeleri, akademisyenler ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde olacağız” diye konuştu.

Bu sürecin sadece çevresel değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği de güçlendireceğinin altını çizen Başkan Kınay “Biz günümüz koşullarında daha iyi bir Karabağlar için çalışmalarımızı sürdürürken, gelecek nesillere daha yaşanabilir ve afetlere karşı dirençli bir Karabağlar bırakmayı amaçlıyoruz” dedi.