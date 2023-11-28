Dünya Zeytin Günü "Zeytin Çocuk Festivali"yle kutlandı
“Minik eller sanatla buluşuyor” temasıyla bu yıl 26 Kasım Dünya Zeytin Günü’nde düzenlenen "Zeytin Çocuk Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.
Dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi Köstem Zeytinyağı Müzesi, çocuklara zeytin ağaçlarını sevdirmek ve onlara sahip çıkmalarını öğretmek misyonuyla Dünya Zeytin Gününde "Zeytin Çocuk Festivali düzenledi.
İlki geçen yıl kutlanan "Zeytin Çocuk Festivali"nin bu yıl ki teması "minik eller sanatla buluşuyor" oldu. Dopdolu bir programla gerçekleşen festivalde, Aydın Ticaret Borsası BİLSEM öğrencileri kilden kandil yapım atölyesine katıldılar. Zeytinyağının eski zamanlarda aydınlatma amacıyla kullanıldığı bilgisini uygulamalı olarak deneyimlediler.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizizmir Çocukları Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Şebnem Önem'le çiçek figürleri boyadılar. Zeytin dallarından taçlar yaptılar.
UKEB okulları öğrencileri, Yaşar Üniversitesi Gastronomi Topluluğu üyeleriyle zeytinli, zeytinyağlı, zeytin yapraklı ve kuru domatesli ekmek yaptılar ve birlikte yediler. Festival kapsamında müzeyi ziyaret eden çocuklar Cem Sağbil'in ve Şevki Köse'nin heykel sergilerini gezme fırsatı buldular. Genç müzisyen Yiğit, çocuklara piyano resitali ile sürpriz yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- İşte tam liste...
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Yapay zekada üretildi: 346 bin TL'den fazla kazanıyor
- İYİ Parti'den 'Özgür Özel' açıklaması
- AKP'den 'kriz' açıklaması
- Konut ve araç fiyatları düşecek mi?