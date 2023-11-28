Yayınlanma: 28.11.2023 - 16:29

Güncelleme: 28.11.2023 - 16:29

Dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi Köstem Zeytinyağı Müzesi, çocuklara zeytin ağaçlarını sevdirmek ve onlara sahip çıkmalarını öğretmek misyonuyla Dünya Zeytin Gününde "Zeytin Çocuk Festivali düzenledi.

İlki geçen yıl kutlanan "Zeytin Çocuk Festivali"nin bu yıl ki teması "minik eller sanatla buluşuyor" oldu. Dopdolu bir programla gerçekleşen festivalde, Aydın Ticaret Borsası BİLSEM öğrencileri kilden kandil yapım atölyesine katıldılar. Zeytinyağının eski zamanlarda aydınlatma amacıyla kullanıldığı bilgisini uygulamalı olarak deneyimlediler.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelsizizmir Çocukları Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Şebnem Önem'le çiçek figürleri boyadılar. Zeytin dallarından taçlar yaptılar.

UKEB okulları öğrencileri, Yaşar Üniversitesi Gastronomi Topluluğu üyeleriyle zeytinli, zeytinyağlı, zeytin yapraklı ve kuru domatesli ekmek yaptılar ve birlikte yediler. Festival kapsamında müzeyi ziyaret eden çocuklar Cem Sağbil'in ve Şevki Köse'nin heykel sergilerini gezme fırsatı buldular. Genç müzisyen Yiğit, çocuklara piyano resitali ile sürpriz yaptı.