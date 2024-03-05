Efeler Gastronomi Festivali başlıyor

Yayınlanma: 05.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 05.03.2024 - 11:30

Aydın’da Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın ilçe mutfağını yurt çapında tanıtmak amacıyla hayata geçirdiği Efeler Gastronomi Festivali’nin üçüncüsü için geri sayım başladı. Festival, 8-9-10 Mart tarihlerinde Pınarbaşı Mesire Alanı'nın muhteşem doğasında gerçekleşecek.

Beyaz önlüklerin yöresel lezzetleri sunmak için giyileceği festivalin programı açıklandı. Üç gün boyunca devam edecek lezzet şöleninde yemek yarışmaları, mutfak atölyesi çalışmaları, sergiler, paneller, söyleşiler gerçekleştirilecek. Festivalde; dünya çapında tanınmış şefler ve ünlü isimler de yer alacak.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ DOLU DOLU GEÇECEK

Başkan Atay’ın Efeler’e özgü tatların ve Ege mutfağının tanıtımı için büyük önem verdiği festival, 8 Mart Cuma günü saat 14.00'te düzenlenecek törenle başlayacak.

Açılışın ardından İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) Kadınlar Günü’ne Özel Dünyanın Bütün Renkleri adlı sergi ziyarete açılacak. Sergi ve Aydın Ticaret Borsası’nın Zeytinyağı Tadım Paneli gün boyu devam edecek. 14.15’te ise Şefler Dario Belmonte, Francesco Sernicola, Carmine Pierno tarafından Mutfak Atölyesi ve Söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşiler aynı gün saat 15.00’te Öğretmen Yemek Araştırmacısı ve Yazar Havva Çetintürk’ün moderatörlük yapacağı, üretici kadınlar Hüsniye Varhan ve Dilek Yıldız’ın konuşmacı olduğu “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Efelerli Üreten Kadınlar Konuşuyor” konusuyla devam edecek. Saat 16.00’da sahne yemek yarışmalarının ilk bölümü olan ‘Zeytinyağlılar’ın olacak. Festivalin ilk günü saat 17.00’de zeybek gösterisi ve 18.00’deki Kamil Kaya Sanat Merkezi Ritim Topluluğu’nun gösterisi ile sona erecek.

“EN KAPSAMLI LEZZET FESTİVALİ”

Bu çapta bir gastronomi festivalinin Efeler’de üçüncü kez düzenlendiğine dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, festival için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Başkan Atay, “Efeler’imizde gelenekselleştirdiğimiz Gastronomi Festivali’mizin hazırlıkları için yoğun emek sarf ediyoruz. İlçemizin, ilimizin ve Ege’nin yöresel yemeklerinin tadılacağı ve tanıtılacağı bir festival daha gerçekleştireceğiz. Çeşitli etkinliklerle vatandaşlarımızın eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün sürecek festivalimize ve 8 Mart Cuma günü saat 14.00’teki açılış törenimize bekliyoruz” diye konuştu.