Ege İhracatçı Birliklerinden 2024 ihracat performansı ve 2025 hedefleri

Yayınlanma: 09.01.2025 - 11:48

Güncelleme: 09.01.2025 - 11:48

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının 18,4 milyar dolar olduğunu belirterek, ihracatın büyük kısmının tarım ve maden sektörlerinden geldiğini vurguladı. Sanayi ihracatının 9,5 milyar dolar, tarım ürünleri ihracatının ise 7,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Eskinazi, 2025 yılı için "Kararlılık Yılı" öngörüsünde bulundu.

Eskinazi, "2025 yılı, ekonomik program çerçevesinde bir 'kararlılık yılı' olacak. 2024'te ihracatımızı yüzde 1 artışla 18,4 milyar dolara yükseltirken, zorlu ekonomik koşulların en belirgin yansıması konkordato başvurularındaki tarihi artış oldu. Yıl boyunca toplam 1723 konkordato başvurusu yapılırken, 132 dosyada iflas kararı verildi" dedi.

Ege Bölgesi'nin ihracatının 43 milyar dolara ulaştığı 2024'te, İzmir 23,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye genelinde üçüncü sırada yer aldı. Eskinazi, ihracat hedeflerinin gerçekçi bir çerçeveye oturtulması gerektiğinin altını çizerek, "Önümüzdeki yıl istihdam üzerindeki yükler azaltılmazsa ve kur hedefi tutmazsa 280 milyar dolarlık OVP hedefi de tutturulamayacak. Gelecek dönemde birçok firma zor günler geçirecek" ifadelerini kullandı.

SEKTÖR BAZINDA ZORLUKLAR VE BEKLENTİLER

2024 yılında farklı sektörlerde yaşanan zorluklar dikkat çekti. Öne çıkan değerlendirmeler şöyle:

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, kapasite kullanım oranlarının düşük olduğunu ve sektörde birçok firmanın küçülmeye gittiğini belirtti. "Sektörümüzün kapasite kullanım oranı yüzde 60 seviyesinde ve girdi maliyetlerinin artışı sektörü zorluyor. 2025 yılının devamı da oldukça zorlu olacak" dedi.

2025 yılında da ana hedeflerinin üretimin kalitesini iyileştirmek ve üretim odaklı olacağını söyleyen EİB Yaş Meyve Sebze İhracatı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılı için “2024 yılı kuraklığın etkisini hissettiğimiz ve bu kuraklıktan tarım ürünlerimizin etkilendiği bir yıl oldu. İklim Değişikliği artık kapımıza dayandı” diye belirtti.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, sektörde yüzde 40’lık bir küçülme beklentisi olduğunu ve insan gücü sorununa dikkat çekti. "2024 yılında yaşanılan bütün negativitenin 2025 ‘de devam etmemesi için yo haritamızı belirledik. Değişen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz ama gerçek olanları kabul etmek zorundayız. Bizim sektörümüz insansız olmuyor. Türkiye’nin önünde maksimum 15 yıl daha bu sektörde çalışacak insan gücü var. Bunların birçoğu da 50 yaş üstünde. Biz buna yatırım yapmıyoruz. Bu yüzden geleceğimiz tehlikede” diyerek, sektördeki geleceğe ilişkin endişelerini paylaştı.

Özellikle ihracatı kısıtlanan ürünler nedeniyle ciddi kan kaybettiklerini ifade eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, “Türkiye genelinde 2024 yılında su ürünleri sektöründe yüzde 20, yumurta sektöründe yüzde 12, süt ve süt ürünleri sektöründe yüzde 36, bal sektöründe ise yüzde 1 artış yaşanırken kanatlı sektöründe yüzde 14 düşüş yaşandı. Her ne kadar ihracatımız artış gösteriyor gözükse de özellikle ihracatı kısıtlanan ürünler nedeniyle ciddi kan kaybediyoruz” dedi.