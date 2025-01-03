Egeli başkanlardan umut mesajları

Yayınlanma: 03.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 03.01.2025 - 04:00

“DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2024 yılı boyunca hemşehrilerinin yaşadığı zorlukları anladıklarını belirterek yeni yılın birlik ve dayanışma içinde geçmesi gerektiğini vurguladı. “Siz kişisel yaşamlarınızda, biz ise tüm İzmirliler için en iyi, en güzel, en doğru olanı hedefleyerek yeni yıla giriyoruz. Ekonomik sıkıntılarla boğuşan, çocuklarının geleceğini düşünen vatandaşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz” diyen başkan Tugay, yeni yılın insanlar arasında daha fazla paylaşım ve yardımlaşma ruhu getirmesini temenni etti. Tugay, “Yılbaşı pastası hediyemizle yüzlerde umutlu gülücükler bırakabildiysek ne mutlu bize” diyerek 2025’in İzmir halkı için umut dolu olmasını diledi.

“YÜZLERİN GÜLDÜĞÜ BİR YIL OLSUN

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, 2025 yılı için sağlık, mutluluk ve bereket dolu bir yıl dileğinde bulunarak “Halkımızın yanında, demokrasinin yolunda, aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Geçim sıkıntısının halkımızı ezmediği, güvenle yaşadığımız, yüzlerin güldüğü bir 2025 yılı temenni ediyorum. Güzel ülkemizin, güzel milletimizin hak ettiği yere ulaşması, en büyük arzumuzdur” diyerek mesajını Nâzım Hikmet’in “Memleketim” şiirinden “Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. İpek bir halıya benzeyen bu toprak bizim” dizeleri ile tamamladı.

“BALIKESİR MODELİ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yeni yıl mesajında şehrin gelişimine katkı sağlayacak projelere dikkat çekti. Akın, 2024 yılında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek “Bu yıl boyunca Balıkesir’in altyapıdan kültüre, turizmden tarıma kadar birçok alanda güçlü bir vizyon ortaya koyduk” dedi. 2025’te de bu vizyonla hareket edeceklerini belirten Akın, tarımda uyguladıkları “Balıkesir Modeli” ile çiftçilerin yükünü hafifletmeyi amaçladıklarını, ayrıca kentteki sosyal destekleri artırarak halkın yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti.

“DÜNYA KENTİ MUĞLA”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2024’ün ekonomik olarak zorlu geçtiğini ancak 2025’in umut, mutluluk ve barış yılı olmasını diledi. Başkan Aras, Muğla’nın “Dünya Kenti” vizyonuyla ilerlemeye devam edeceğini ifade etti. “İlk dokuz ayda gerçekleştirdiğimiz projelerle, kadınlarımızın gücüne, öğrencilerimizin umutlarına ve emeklilerimizin beklentilerine dokunduk” diyen Aras, 2025’te de bu projelere hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.