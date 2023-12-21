Erhan Kılıç’tan deprem bilimcisi Naci Görür’e çağrı

Yayınlanma: 21.12.2023 - 10:32

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:09

İzmir Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, X’te İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’e deprem konusundaki çalışmalarını aktaran mesaj iletti.

Görür’ü yakından takip ettiklerini ve söylediklerini hassasiyetle dikkate aldıklarını belirten Başkan Kılıç, “Bu doğrultuda Buca’mızı depreme dayanıklı bir kent haline getirmek için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Dirençli bir kent yaratmak için yeni imar planları hazırlıyoruz. Olası bir depremin sonrası için Türkiye’nin en donanımlı arama kurtarma ekiplerinden biri olan BUCAKUT’u kurduk. Deprem öncesi için çizdiğimiz yol haritasını sizinle paylaşmak ve bilgi birikiminizden faydalanmak için sizi misafir etmeyi çok isteriz” ifadelerini kullandı.

GÖRÜR: DİRENÇLİ KENTLER YARATACAĞIZ

Başkan Kılıç’ın gönderisine yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür ise “Erhan mesajını aldım. İyi ki sizler varsınız. Böyle yurdumun her köşesinden baş gösterip deprem dirençli kentler yaratacağız demeniz bana şevk ve umut veriyor. Her konuda yardıma hazırım. Sizleri seviyorum” dedi.

Daha sonra, kendi sayfasında gönderi paylaşan Prof. Dr. Görür, “Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da ‘Deprem Dirençli Kentler’ kampanyasına katıldı. Buca’yı deprem dirençli yapmak için heyecanla çalışıyorlarmış. Bu yolda emirlerindeyiz” ifadelerine yer verdi.