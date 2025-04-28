“Eşitliğe Sürmek” için yola çıktılar Türkiye’ye örnek oldular

Yayınlanma: 28.04.2025 - 10:37

Güncelleme: 28.04.2025 - 10:37

İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve toplu ulaşım sektöründe kadın istihdamını artırmak amacıyla “Eşitliğe Sür” Projesi’ni hayata geçirdi. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, kadınların şoförlük mesleğinde daha görünür olmasını sağlamayı hedefliyor. Proje çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Adaylar ilk olarak proje kapsamında iş birliği protokolü yapılan İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) Farkındalık Eğitimleri’ne katıldı. Sonrasında Fuar İzmir Seminer B Salonu’nda düzenlenen eğitim programında, kadın şoför adaylarına “Trafik Adabı, Kuralları ve İşaretleri” konularında teorik eğitim verildi. Programa ESHOT İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile sürücü kursu yetkilileri katıldı. Teorik eğitimin ardından saha eğitimleri başladı. Projeye dahil edilen 120 kadın aday, sürücü kurslarının deneyimli eğitmenleri eşliğinde 10’ar saatlik pratik direksiyon eğitimi almaya başladı. Eğitimlerde araç tanıtımı, genel trafik bilgisi ve uygulamalı sürüş teknikleri yer alıyor. Altı ay sürmesi planlanan bu süreçte adaylar, mesleki yeterliliklerini sahada geliştirme imkânı bulacak.

“HAYALİMDİ ÇOK İSTİYORDUM”

Eğitim gören adaylardan Aylin Sezer Eren, bu işi yapan hemcinslerini örnek aldığını belirterek, “Kadınlar her alanda her işi layıkıyla yaptıkları için ben de şansımı denemek istedim. Çok güzel bir proje. Zaten hayalimdi, çok istiyordum, harika eğitimler aldık. Bu işin en iyisi ESHOT olduğu için burada devam etmek istiyorum. Kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. ‘Kadınsın, yapamazsın, dayanamazsın’ gibi olumsuz eleştiriler aldım ama yılmadım. Bu işi yapan kadınları yürekten tebrik ediyorum” dedi.

“KADIN ŞOFÖRLERLE GURUR DUYUYORUM”

Adaylardan Bahar Doğan, “Araba sürme aşığı olarak projeyi duyunca çok mutlu oldum, şansımı denemek istedim. Bir otobüs güzergahında kadın şoför gördüm, ‘sen de en sevdiğin işi yapabilirsin’ dedim. Başvuru yaptım, hayallerime yavaş yavaş yaklaşıyorum. Kadın şoförlerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“KADININ DEĞDİĞİ HER YER GÜZELLEŞİYOR”

Projede yer almaktan duyduğu mutluluğu aktaran Ayşe Gişten ise “Araç kullanmayı çok seviyorum. ESHOT’ta kadın şoför gördüğümde heyecanlanıyorum. Onların yerinde olmayı istiyordum. Kadının değdiği her yer güzelleşiyor. Her işe kadın eli değmesi gerekiyor. Ailem, arkadaşlarım çok destekliyor” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Farkındalık ve saha eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, son olarak ESHOT’un Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi’nde güvenli ve defansif sürüş eğitimi alacak. Eğitimi tamamlayan kadın adaylar, ESHOT’un direksiyon sınavına katılacak ve başarılı olanlar şoför kadrosunda istihdam edilecek. Proje kapsamında toplanan veriler, yıl içinde düzenlenecek bir çalıştayda paylaşılacak ve akademik yayınlara dönüştürülerek bilimsel bir katkı sunacak. Böylece İzmir’de başlayan “Eşitliğe Sür” projesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak.

PROJEYE YOĞUN İLGİ

ESHOT tarafından duyurusu sosyal medya, kamu ilanları ve radyo yayınlarıyla yapılan projeye büyük ilgi gösterildi. Başvuru yapan adaylardan şartları sağlayan 263 kişi mülakata davet edildi. ESHOT, mülakata çağrılan adayları üç aşamalı bir değerlendirme sürecinden geçirdi. Psikolojik ve Psikometrik Değerlendirme, Sürüş Becerileri Testi değerlendirmeleri yapıldı. Bu süreçlerin sonunda başarı sıralamasına göre seçilen 120 kadın aday, eğitim programına katılmaya hak kazandı.