Fethiye Belediye Başkanı Karaca: Yurttaşı enflasyona ezdirmiyoruz
Muğla’da Fethiye Belediyesi tarafından işletilen Akmaz ve Karaot Halk Plajları uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Yurttaşlarımızı ve misafirlerimizi enflasyona ezdirmiyor, onların mutlu bir tatil geçirebilmeleri için, halk plajlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz” dedi.
Türkiye’de her gün artan enflasyon, art arda gelen zamlarla birlikte yurttaşlar zor günler yaşarken Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca halk plajlarında zam yapamayacağını duyurdu.
Konu hakkında açıklama yapan Başkan Karaca, 2019 yerel seçimlerinde verdiği sözü yerine getirdiğinden dolayı mutluluğunu dile getirerek, “Her gün yeni bir zam haberine uyanıyoruz. Böylesine zorlu günlerde ilk önce halk evleri açarak, uygun fiyatlarla hizmeti vatandaşımıza sunduk. Karaot ve Akmaz plajlarında da aynı şekilde hem tatilcilerimiz hem de Fethiye halkı uygun fiyatlardan yararlanırken, güzel bir tatil geçiriyorlar. Yurttaşlarımızı ve misafirlerimizi enflasyona ezdirmiyor, onların mutlu bir tatil geçirebilmeleri için, halk plajlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.
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