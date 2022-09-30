İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı

İZMİR / Cumhuriyet
30 Eylül 2022 Cuma, 10:07
<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı konulu ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların İzmir’in kurtuluş etkinliklerinde çektikleri fotoğraflarla katıldığı yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal, ikincilik ödülünü Can Yücel, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları kazandı.</p> <p>(Fotoğraf: Birincilik ödülü -Tolga Tacmahal)</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı konulu ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların İzmir’in kurtuluş etkinliklerinde çektikleri fotoğraflarla katıldığı yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal, ikincilik ödülünü Can Yücel, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları kazandı.

(Fotoğraf: Birincilik ödülü -Tolga Tacmahal)

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamaları kapsamındaki İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal kazanırken ikincilik ödülü Can Yücel’in, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları’nın oldu. </p> <p>(Fotoğraf: İkincilik ödülü -Can Yücel)</p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamaları kapsamındaki İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal kazanırken ikincilik ödülü Can Yücel’in, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları’nın oldu. 

(Fotoğraf: İkincilik ödülü -Can Yücel)

<p>Mansiyon ödüllerine Betül Kaya, Hacı Emre Polat, Hasan Uçar, Murat Yılmaz ve Şeref Matur değer bulunurken İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülünü Meltem Çavuşoğlu, Seçici Kurul Özel Ödülünü ise Ufuk Urgun kazandı.</p> <p>(Fotoğraf: Üçüncülük Ödülü - Arda Savaşçıoğulları)</p>

Mansiyon ödüllerine Betül Kaya, Hacı Emre Polat, Hasan Uçar, Murat Yılmaz ve Şeref Matur değer bulunurken İzmir Büyükşehir Belediyesi Özel Ödülünü Meltem Çavuşoğlu, Seçici Kurul Özel Ödülünü ise Ufuk Urgun kazandı.

(Fotoğraf: Üçüncülük Ödülü - Arda Savaşçıoğulları)

<p>Prof. Dr. Zühal Özel Sağlamtimur, Doç. Dr. A.Beyhan Özdemir, Selim Bonfil, Yusuf Tuvi ve Yusuf Aslan’dan oluşan seçici kurul üyeleri 27 Eylül günü yaptıkları değerlendirmede toplam 100 fotoğrafı ödüle ve sergilemeye değer buldu.</p> <p>(Fotoğraf: İzBB Özel Ödülü - Meltem Çavuşoğlu)</p>

Prof. Dr. Zühal Özel Sağlamtimur, Doç. Dr. A.Beyhan Özdemir, Selim Bonfil, Yusuf Tuvi ve Yusuf Aslan’dan oluşan seçici kurul üyeleri 27 Eylül günü yaptıkları değerlendirmede toplam 100 fotoğrafı ödüle ve sergilemeye değer buldu.

(Fotoğraf: İzBB Özel Ödülü - Meltem Çavuşoğlu)

<p>100. yıl etkinlik, tören ve kutlamalarında çekilen fotoğrafların katıldığı yarışmaya 121 kişi 526 eserle başvurmuştu. </p> <p>(Fotoğraf: Jüri Ödülü Ufuk Urgun)</p>

100. yıl etkinlik, tören ve kutlamalarında çekilen fotoğrafların katıldığı yarışmaya 121 kişi 526 eserle başvurmuştu. 

(Fotoğraf: Jüri Ödülü Ufuk Urgun)

<p>(Fotoğraf: Mansiyon - Betül Kaya)</p>

(Fotoğraf: Mansiyon - Betül Kaya)

<p>(Fotoğraf: Mansiyon - Hacı Emre Polat)</p>

(Fotoğraf: Mansiyon - Hacı Emre Polat)

<p>(Fotoğraf: Mansiyon - Hasan Uçar)</p>

(Fotoğraf: Mansiyon - Hasan Uçar)

<p>(Fotoğraf: Mansiyon - Murat Yılmaz)</p>

(Fotoğraf: Mansiyon - Murat Yılmaz)

<p>(Fotoğraf: Mansiyon - Şeref Matur)</p>

(Fotoğraf: Mansiyon - Şeref Matur)

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