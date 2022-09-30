İzmir’in Kurtuluşu’nun 100. Yılı fotoğraf yarışması sonuçlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı konulu ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıların İzmir’in kurtuluş etkinliklerinde çektikleri fotoğraflarla katıldığı yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal, ikincilik ödülünü Can Yücel, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları kazandı.
(Fotoğraf: Birincilik ödülü -Tolga Tacmahal)
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği tarihin en görkemli 9 Eylül kutlamaları kapsamındaki İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı ulusal fotoğraf yarışmasında kazananlar belli oldu. Yarışmada birincilik ödülünü Tolga Taçmahal kazanırken ikincilik ödülü Can Yücel’in, üçüncülük ödülü ise Arda Savaşçıoğulları’nın oldu.
(Fotoğraf: İkincilik ödülü -Can Yücel)
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