Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği kapılarını açıyor

Gaziemir Belediyesi’nin 20-23 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 26. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği halk dansları gösterileri, müzikaller, kortej ve konserlere ev sahipliği yapacak. Şenliğin finalinde ise Yeni Türkü sahne alacak.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.04.2024 - 12:00
Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği kapılarını açıyor
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İzmir’de Gaziemir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenleyeceği 26. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği başlıyor. 20-23 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şenlik kapsamında her gün ilçenin farklı bir bölgesinde çocuklar için etkinlikler düzenlenecek. Şenlikte sahnelenecek müzikallerle, çocuklar sevdikleri çizgi film kahramanlarıyla bir araya gelecek. Kukuli, Pijamaskeliler, Aslan, Kral Şakir Kapadokya Macerası gibi müzikal gösterileriyle ve Şubadap Çocuk Şarkıları Konseri, Volkan Çuha Eğlenceli Sihirbaz Gösterisi’yle  çocuklar keyifli saatler yaşayacak. Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun minikler ve yıldızlar grupları da danslarıyla şenliğe renk katacak.

YENİ TÜRKÜ KONSERİ

Şenlik kapsamında 23 Nisan Salı günü kortej yürüyüşü düzenlenecek. Abdullah Arda Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak korteje katılanlar, Abdülhamit Yavuz Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergâhından Festival Alanı’na ulaşacak. Büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağının taşınacağı kortejde, bando eşliğinde marşlar söylenecek. Kortej yürüyüşünün ardından 23 Nisan kutlamaları Festival Alanı’nda düzenlenecek Yeni Türkü konseriyle devam edecek. Yeni Türkü saat 21.00’de sahneye çıkacak.

BAŞKAN IŞIK’TAN DAVET

Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, çocuklar için konserlerin, müzikallerin ve çeşitli gösterilerin yer aldığı 26. Gaziemir Ulusal Çocuk Şenliği’yle kutlayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ünal Işık, “Her gün kentimizin farklı bir bölgesinde düzenleyeceğimiz etkinliklerde, çocuklarımız doyasıya eğlenerek bayramlarını kutlayacak. 23 Nisan günü düzenleyeceğimiz kortejde, ay yıldızlı bayraklarımızla yürüyerek ilçemizin sokaklarını gelincik tarlasına dönüştüreceğiz. Festival Alanı’nda düzenleyeceğimiz Yeni Türkü konseriyle de bayram coşkusunu zirveye taşıyacağız. Çocuklarımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızı bayram coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu. 


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