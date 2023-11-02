Gaziemir'e Cumhuriyet'in 100. yılına özel sanat merkezi

Yayınlanma: 02.11.2023 - 11:43

Güncelleme: 02.11.2023 - 11:43

Gaziemir Belediyesi, kültür ve sanatla büyüyen ilçeye, özel bir merkez kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gaziemir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde ilçenin merkezi konumundaki Atıfbey Mahallesi 2049 ada 1 parseldeki 3 bin 500 metrekare büyüklüğündeki alana, sanat merkezi yapılacak. Cumhuriyet’in 100. yılında inşaatına başlanacak merkeze, “100. Yıl Sanat Merkezi” adı verilecek. Zemin etüdü çalışmaları tamamlanan, mimari proje çizimleri hazırlanan merkezin yakın zamanda temeli atılacak. Merkezde, 650 seyirci kapasiteli bir salon olacak. Merkezin sergi salonu, fuaye alanı ve yer altı otoparkı da olacak. Akçay Caddesi üzerinde inşa edilecek merkez, Gaziemir’in komşu ilçeleri başta olmak tüm İzmir’e hizmet verecek.

ARDA: CUMHURİYETİMİZİN ADINA ÇOK YAKIŞACAK

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir’de cumhuriyetimizin temel taşlarını güçlendirmek için kültür ve sanat faaliyetlerine önem veriyoruz. 100 yıllık cumhuriyetimizin adını taşıyacak sembol bir sanat merkezi inşa edeceğiz. Yakın zamanda, İzmir’in belki de sembol binalarından birini şehrimize kazandıracağız. Gaziemir kültürle sanatla büyüyen bir ilçe. Bu misyonun en önemli parçalarından biri de bu sanat merkezi olacak. Merkezimiz, uçaktan bakanların meraklanacağı, şehre girerken insanların gözünü alamayacağı, akışkan mimari formu ile çağı yakalayacak ancak yerel motiflerin de içinde işlendiği özel bir tarzda tasarlandı. ODTÜ mezunu iki genç mimar ile bu tesisin mimarisi için çalıştık. Genç ve yetenekli mimar arkadaşlarımız, zihnimizden geçenleri birebir uyguladılar ve ortaya bu muazzam yapı çıktı” diye konuştu.

“İZMİR’İN KÜLTÜR SANAT YAŞAMINA DEĞER KATACAK”

Yakın zamanda temelini atacakları merkezin kendisini çok heyecanlandırdığının altını çizen Başkan Arda, “650 kişilik salonu ile İzmir’in kültür sanat yaşamına değer katacak. Burayı yaşayan bir sanat merkezi haline getirmek için sergiler, konserler ve tiyatrolar ile yılın 12 ayında da aktif tutmayı hedefliyoruz. Ayrıca içinde Kültür Cafesi, sergi salonları, fuayesi ve yer altı otoparkı ile muhteşem bir tesis olacak. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile kol kola omuz omuza yapımına başlayacağımız bu önemli proje için çok heyecanlıyım. Temelini atıp, gelecek dönemde de açılışını birlikte yapacağız. Bu proje için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’e destekleri için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.