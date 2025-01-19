Göz Göz kıymetli üç puanı tek golle de olsa aldı

Yayınlanma: 19.01.2025 - 21:20

Güncelleme: 19.01.2025 - 21:20

Geçen hafta Göztepe Gürsel Aksel’de zorlu rakibi Kasımpaşa'yı 5-0 ile ezerek geçen ve ligin ilk yarısını dördüncü sırada kapatan Göztepe ile Trabzonspor'a aynı skorla 5-0 kaybeden Antalyaspor yine Göztepe Gürsel Aksel’de pazar günü karşı karşıya geldi.

Antalyaspor, geçen hafta Alex ile yol ayrımına gitti ve Göztepe karşısına teknik direktör Emre Belözoğlu ile çıktı. Göztepe'nin eski yardımcı antrenörü Şakir Özkayımoğlu da Belözoğlu'nun ekibinde yer aldı ve onunla birlikte kulübede oldu.

GÖZTEPE'DEN TEK GOLLÜ İLK GALİBİYET

Göztepe, ligin ilk yarısında evinde oynadığı 9 maçın 8'inde sahadan galip ayrılmış, sadece FB ile 2-0 geriden geldiği maçta berabere kalmıştı. Göztepe kazandığı 8 maçta da 2 ve üzerinde gol kaydetmiş; 4 maçtan 3, 1 maçtan da 5 gollü galibiyetle ayrılmış; toplamda 25 gol atarak kalesinde sadece 6 gol görmüştü.

Göztepe ligin ikinci yarısının ilk maçında bu

defa Antalyaspor'u tek golle de olsa geçerek hem üçüncü sıradaki Samsunspor'a yaklaştı hem de altındaki klasman rakiplerinin üzerinde yer tuttu.

Dolu tribünlerin seremonide Medcezir'i seslendirdiği, santrada ise "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganını haykırdığı maçta Göz Göz kaçan her fırsatta sarı kart cezalısı golcüsü Romulo'yu aradı. Romulo ve tüm sakat futbolcular; Solet, Taha, Doğan, Kubilay maçı kulübeye yakın tribünde beraber izlediler ve arkadaşlarını desteklediler.

GÖZ GÖZ'ÜN CÖMERTÇE KAÇIRDIĞI GOLLERLE DOLU İLK YARI

Göztepe daha ilk dakikada Juan'la çıktığı kontratakta öne geçebilirdi; Brezilyalı soldan ceza alanına girip vurdu, tribünlerin ayağa kalktığı pozisyonda top uzak direk dibinden dışarı çıktı. Aynı oyuncu bu kez 9'da ceza alanı içinde topla buluşup kaleciyi avladı ve takımını öne geçiren golü uzun VAR incelemesi sonunda skor tabelasına yazdırdı.

İlk yarı boyunca Göz Göz atak oynayan ve gollük fırsatlar yakalayan takımdı. 19'da Djalma'nın soldan ortasında topla buluşan Dennis'in şutu az farkla üstten dışarı çıktı. 29'da Matsuki karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye çarptırdı ve takımını ikinci golden etti. Ev sahibi ekip 32-33-34'te üst üste kornerlerle rakibini bunalttı; üçüncü kornerde Miroshi'nin kafası direğin içinden çizgiye düştü, kaleci gole izin vermedi. 37'de Göz Göz yine etkili geldi, Juan'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

45+2'de konuk ekibin ilk etkili atağında Lis karşı karşıya pozisyonda gollük vuruşu önledi. 45+5'te Juan'ı indiren Güray sarı kart gördü, Matsuki’nin frikiği yakın direk dibinden dışarı çıktı.

EV SAHİBİ İÇİN ZORLU İKİNCİ YARI

Göztepe ilk yarıya oranla oyunu daha çok yarı alanında kabul edip kontratakla rakip kalede gözüktü. Ancak yine de pozisyonlar yakaladı. 49'da konuk ekipten Emrecan da sarı kart gördü rakibe sert girince. 54'te degajdan gelen topla buluşan Tijaniç soldan sert vurdu, top az farkla yandan dışarı çıktı.

57'de Ramzi-Djenpa değişikliği ile Antalyaspor sol kanattan gelmeye başladı. 60'ta sağdan Tijsniç ile gelen kornerde Koray'in kafası kalecide kaldı. 68'de Stoliov'un ilk hamlesi geldi; bugün üretken olamayan ve Antalyaspor defası arasında kaybolan Matsuki çıktı, Hugo girdi. 72'de Göztepe'nin kullandığı kornerde karambolde sonuç çıkmadı ancak Antalyaspor defansının topla elle oynamasından dolayı penaltı itirazlarını hakem dikkate almadı.

74'te konuk ekipte Adolf çıktı, Mert girdi. 80'de Djalma'nın sol çaprazdan sert şutu üstten dışarı çıktı. 84'te Tijaniç’in yerine Ahmet oyuna girdi. Stoliov'un skoru koruma yaklaşımı ile 90'da da Ogün ve İsmail oyuna girerken iyice yorulan Dennis ve Juan çıktı.

90+4'te, uzatmanın sonunda ise Göztepe soğuk bir duş aldı; Samudio'nun altı pastan kafa vuruşunda Lis soğukkanlılıkla topu kontrol etti.

GÖZ GÖZ'ÜN ÖNÜ AÇIK

Göztepe, eksik kadrosuna karşın sahadan 1-0 galip ayrılarak mücadele gücünü, azmini ve Avrupa hedefini kovalamak istediğini gösterdi ve kıymetli üç puanı hanesine yazdırdı. 37 puanlı üçüncü Samsunspor'a 2 puan daha yaklaşarak 34 puana yükselirken, bu hafta Samsunspor'la berabere kalan beşinci BJK ile de farkını 3 puana çıkardı.

Ara transferdeki takviyeler, sakatların iyileşmesi ile kadro zenginleşince uzun soluklu mücadeleyi ligde ve kupada götürür. Müthiş taraftarı da dün olduğu gibi devrede oldukça bu Göztepe'ye yan bakılmaz. Sarı kırmızılılar haftaya İstanbul'da FB karşısına çıkacak. "Güzelyalı Boğası" Romulo’nun da sahada olacağı o maçta Göztepe değil, FB korksun!