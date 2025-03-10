Göz Göz’ün düşüşü Sivas’ta da sürdü

Yayınlanma: 10.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 10.03.2025 - 09:24

Göztepe, Pazar günü deplasmanda Sivasspor karşısında öne geçtiği maçta sahadan 3-1 yenik ayrılarak düşüşünü sürdürdü. Böylece sarı kırmızılılar altıncı maçında da ancak toplam 2 puan toplamış oldu.

Stoilov, geçen hafta oynayan Romulo’nun sakatlığının nüksedip kadro dışı kaldığı haftada takımını şu 11’le sahaya sürdü: Lis-Koray, Heliton, Bokele-Lasse, Dennis, Miroshi, Ahmet, İsmail-Matsuki, Juan.

Sivasspor’da yeniden göreve gelen Rıza Hoca ilk kez takımın başında sahaya çıkarken, sağ bek Murat da eski takımına karşı forma giydi.

İLK YARIDA İKİ CİDDİ SAKATLIK, BİR GOL, BİR KIRMIZI KART

Sivas’taki maçın ilk dakikaları oldukça enteresandı. Hakem, Koray’a daha maçın ilk dakikasında sarı kartı çıkardı! Hızlı başlayan taraf Sivasspor oldu, 2’de frikikten gelen ortaya yapılan kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 3’te ise altı pastaki bir pozisyonda kaleci Lis’e yapılan faul sırasında sakatlanan Rey Manaj sakatlanarak stadı ambulansla terk etti. 14’te Roriques tehlikeli geldi Göztepe kalesine ancak karambolden sonuç çıkmadı.

Giderek oyunda dengeyi kuran ve kendi yarı alanından çıkan sarı kırmızılıların ilk atağı 19’da geldi; soldan İsmail’in kestiği topa Miroshi’nin şahane kafa vuruşu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 25’te İsmail’le başlayan atakta Miroshi’nin kestiği yüksek topa Matsuki kafayı vuramadı. 28’de şanssız bir an yaşandı; iki Sivassporlu oyuncu kafa kafaya çarpıştı, bu kez Manaj’ın yerine oyuna giren Simiç sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Onun yerine genç Bekir oyuna dahil oldu.

33’te Göztepe’nin golü geldi; Juan’ın sıfıra gidip geriye çıkardığı topu Matsuki kontrol ederek plase ile Ali Şaşal’ı avlayarak takımını öne geçirdi. 38’de Göz Göz Dennis ile mutlak bir ikinci golden oldu, atak kornerle kesildi. Göztepe’de 40 ve 41’de peş peşe Nielsen ve Bokele sarı kart gördü. 43’te ise ağır bir kararla ikinci sarıdan Koray’a kırmızı çıktı ve Göztepe sahada 10 kişi kaldı!

Sakatlıklardan dolayı ilk yarıda 12 dakikalık uzatma oynandı. 45+8’de Ahmet’in şutu uzak direk dibinden dışarı çıktı ve devre 1-0 konuk ekibin galibiyetiyle bitti.

10 KİŞİ KALAN GÖZTEPE İKİNCİ YARIDA ÇÖKTÜ

Stoilov ikinci yarıya Ahmet-Furkan değişikliğiyle başlattı takımını. İlk dakikalardan itibaren konuk ekip üzerinde baskısını artıran kırmızı beyazlılar çok geçmeden 48’de Charrisis ile eşitliği sağladı. 55’te soldan gelen ortaya Koita’nın kafası doksanı yalayıp dışarı çıktı. 58’de Göztepe’de sarı kart gören oyuncu kaptan İsmail oldu.

64’te Stoilov Dennis ve Matsuki’yi dışarı alıp yerlerine Doğan ve Hugo’yu dahil etti. Bu dakikada orta sahaya kadar gelip itiraz eden kaleci Ali Şaşal’a sarı kart çıktı. 66’da Murat’ın uzaktan yaptığı sert orta-şut karışımı vuruşa diziyle yön veren Bekir Sivasspor’u 2-1 öne geçirdi. 77’de yine Bekir rahat hareketlerle önünü de kimse kesmeyince Lis’i bir kez daha avladı ve kendisinin ikinci, takımının üçüncü golü kaydederek Göztepe’nin fişini çekti.

Göztepe’de 78’de İsmail-Emersonn, 85’te Juan-Kubilay, 86’da Miroshi-Tijaniç değişiklikleri artık çare olamazdı, fark ikiye çıkmıştı ve takım yorgun ve 10 kişiydi. 90+5’te maç biterken Sivasspor altın değerinde bir 3 puan alıp sevinerek; altıncı maçında da galibiyet yüzü göremeyen, üstelik geçen hafta evinde önde olduğu maçta 2 puan, dün de yine önde olduğu maçta 3 puan bırakan Göztepeli oyuncular ise çok üzülerek sahadan ayrıldılar.

OYUN SİSTEMİNİN CİLVESİ VE TRANSFERDE HANDİKAP

Evet, Göztepe’de düşüş sürüyor… Ligin ilk yarısında topladığı ve üst sıralara taşıyan puanlar olmasa Göz Göz küme düşme potasında olabilirdi. Lig uzun bir maraton… Her takımda çıkışlar, inişler olabilir. Ancak Göztepe’de çok sayıda ağır sakatlık ve arada hafif sakatlıklar son altı haftada 18 puanın 16’sının kaybedilmesinin temel nedeni oldu. Takımda özgüven kaybı yaşandı belli ki… Eksik kadroya karşın Stolilov’un alışıldık oyun sistemini sürdürmesi ne kadar gerçekçiydi? Umarım teknik heyet bunu geç de olsa sorgular ve değerlendirir. Tabii daha önce vurguladığım gibi, aşırı ve ağır sakatlıklarda önde baskılı ve temaslı, hızlı çıkış ve geri dönüşlere dayalı oyun sisteminin de rolü var. Yönetimin bu gibi olası sıkıntıları hesap etmediği anlaşılıyor; arada Solet’in yerini dolduracak çapta bir orta saha, bir bek ve hazır bir santrafor alınmaması handikap oluşturdu.

GÖZTEPE HEP BERABER AYAĞA KALKAR, DÜŞÜŞ ÖNLENEBİLİR

Geçen yazımda değindim; Göztepe her şeye karşın ligdeki mali değeri dikkate alınırsa başarılıdır. En ucuz alttan üçüncü takım, uzun süre Avrupa hedefi ile yürüdü ve Stoilov bu iddiadan henüz vazgeçmiş değil. Yönetim, sportif direktörlük, teknik heyet ve futbolcular inanç ve özgüven tazelerse, gerekli revizyonlar yapılırsa şok bir silkinişle Göz Göz toparlanıp ayağa kalkabilir ve yürüyüşünü sürdürebilir. Daha bu işin Kupa’sı da var. Gelecek hafta sonu oynanacak Eyüpspor maçına iyi hazırlanacak Göz Göz düştüğü yerden ayağa kalkar. Bunun için taraftarlar da hem hafta içi moral aşılamalı oyunculara hem de maç günü stadda bağrına basarak alkışlamalı kendilerine yaşattıkları güzellikler için. Bu takım TFF 1’den Süper Lig’e çıktı. Bu takım Süper Lig’de 20 küsur haftadır üst sıralarda… Ve bu takım Kupa’da çeyrek finale kaldı.

STOİLOV’UN SON MAÇTAKİ HATALARI

Önce biraz dağıldığını müşahede ettiğim Stoliov’un silkinmesi gerekiyor. Sivasspor maçında da geçen haftakinden de çok fazla büyük hatalar yaptı: 1)Birisi 35, diğeri 38 yaşındaki iki kanatla 3-5-2 oynamak fantezidir. Bu sistem Kuran-ı Kerim emri değil ki. Üstelik bu sistem için aldırdığın Djalma da yok artık. 2)Üç stoperden ikisi sarı kartlı hale gelince birini dışarı alıp değiştireceksin, riske girmeyeceksin, çünkü beş oyuncu değiştirme hakkın var. Üstelik 1-0 öndesin. Stratejik kararlar sonuca etki eder dün olduğu gibi. Ayrıca, Göztepe’nin lobisinin olmadığını, bu maçın hakeminin kimin etkisi altında olabileceğini de bilmen gerekirdi. 3)Maç 2-1 iken değil de 3-1 olunca mı oyuna santrafor alınır?