Göztepe kadın voleybolu zirveye aday

Yayınlanma: 27.03.2025 - 09:13

Güncelleme: 27.03.2025 - 09:13

Cumhuriyet Ege’de bir süre önce Yusuf Körükmez haberleştirmişti; Göztepe Kadın Voleybol Takımı 1. Lig şampiyonluk kupasını Göztepe Müzesi’ne teslim etti. Kupa müzede yerini alırken düzenlenen sade törende oradaydım. Göztepe’nin 100. kuruluş yılında bu kupanın müzeye girmesi oldukça anlamlı oldu. Öncesinde de Göztepe-Eyüpspor maçı öncesinde voleybol takımı hocaları ve yöneticileriyle birlikte tribünlerin ve ısınan Göztepeli futbolcuların alkışlarıyla statta kupa ile tur attılar. O sırada da onları yukarıdan izlemek güzeldi.

GÖZ GÖZ’DE VOLEYBOLUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Göztepeli kadınlar bir sezon boyunca verdikleri yüksek emeğin karşılığını aldılar. Gelen başarı tesadüfi bir başarı değil. Gruplarını birinci olarak bitirerek play-off final grubuna kaldılar ve final grubunda da 2 galibiyet 1 yenilgi ile ikinci olarak Sultanlar Ligi’ne yükseldiler. Geçen sezon grubunu birinci bitirse de play-off’tan çıkamayan ve yarı-final etabında kalan sarı kırmızılar bu sezon kararlı bir yürüyüşle hedefe ulaştılar.

Göztepe voleybol branşı 1962 yılında kurularak faaliyet göstermeye başladı. Erkek Voleybol Takımı 1970-1980 yılları arasında aktif olarak liglere katıldı. Günümüze kadar gelen süreçte dönem dönem pasif sezonlar geçiren Kadın Voleybol Takımı ise 1999-2000 Sultanlar Ligi sezonunu 5. sırada tamamladı ve ülkemizi Avrupa’da temsil etme başarısı kazandı, 2000-2001 sezonunda Konfederasyon Kupası’nda mücadele etti. Beş yıl önce ise Başkan Sepil’in olimpik branşlara ve kadın voleyboluna bakışı ile Göztepe voleybolu yeniden gündemine aldı.





GÜNEYLİGİL’İN GÖZTEPE’YE GELİŞİNİN NEDENİ BÜYÜK HEDEFLER

Göztepe Kadın Voleybol Takımı’nın uzun vadede büyük hedefleri var. Hedef, önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi’ne değer ve renk katarak tutunmak ama daha ötesinde yukarılara tırmanarak Avrupa ve Dünya çapında da dereceler almak. “Dünya şampiyonu” apoletli Başantrenör Ataman Güneyligil’in beş yıllık bir proje kapsamında takımın başına gelmesinin nedeni de işte bu hedefler.

Kariyerinde Vakıfbank, Galatasaray, BJK gibi takımların yanında Türkiye ve Azerbaycan Kadın Voleybol Milli Takımı olan Güneyligil U20 ve U23 Türk Milli Takımı Başantrenörlüğü de yaptı. U23’te Türkiye Kadın Voleybol Takımı Dünya Şampiyonu olurken Güneyligil de başantrenördü.

Güneyligil’in hedefi bu sezon Göztepe’de en baştan kararlı bir şekilde Sultanlar Ligi’ydi ve çıkamamak onun gözünde kesin başarısızlık olacaktı. Şampiyonluk kupası müzeye konulurken sezonun macerasını şöyle özetledi:

“Sezon başında takımı kurduğumuz andan itibaren zaten hedefimiz Sultanlar Ligi'ydi. Açıkçası Sultanlar Ligi'ne gidememiş olmak başarısızlık olurdu. Olması gereken bir sonuçtu diyebilirim. Çok büyük bir başarı olarak değerlendirmiyoruz. Bu kadronun zaten Sultanlar Ligi'nde olması gerekiyordu. Ama sonuç olarak tabii Göztepe'mizi 100’üncü yılda Sultanlar Ligi'ne temsil edecek olmak mutluluklar verici. Lig etabı özellikle bizim için nispeten daha kolay geçti diyebilirim. Tek mağlubiyetli lig etabını bitirdik. Yarı final etabını da iyi geçtik ama final grubunda ikinci gün kötü bir mağlubiyet aldık. Son gün maçın başında önemli oyuncularımızdan biri sakatlandı, ciddi bir sakatlık geçirdi. Ama buna rağmen takımım saha içerisinde inancı ve mücadelesini sürdürdü. Hepsine teşekkür ediyorum.”

“SADECE GÖZTEPE AMA SADECE FUTBOL DEĞİL”

Kupa, Göztepe Müze Müdürü Adil Artuner’in ayırdığı çok görünür yerine konulmadan önce Başkan Mehmet Sepil ve Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir de birer konuşma yaptıktan sonra hatıra fotoğrafları çekildi. Sepil, bugünlerin öncesini, bugünleri ve geleceği şöyle çizdi konuşmasında özetle:

“Biz kendi aramızda da konuşuyorduk, verdiğimiz röportajlarda da söylüyorduk, Göztepe’nin 100. yılı çok önemliydi diye. Şunu kabul etmemiz gerekiyor, kadın voleybolu Türkiye’de büyük destek görüyor ve Sultanlar Ligi dünyanın en iyi ligleri arasında. Bizim de bu lige yükselmek tabii ki iki üç sezondur hedeflerimiz arasındaydı. Kadın voleybol takımımızı beş sene önce tekrar kurduğumuzda ‘100. yılda Sultanlar Ligi’nde olalım’ diye hedef koymuştuk. Bu başarı 100. yıla yakıştı. Amacımıza ulaştık, mutluyuz. Çok güçlü ve Avrupa’da başarı elde etmiş takımlarla mücadele edeceğiz. Öncelikli hedefimiz tabii ki Sultanlar Ligi’nde kalıcı ve iddiası olan bir takım kurmak istiyoruz. İlk sezon kabul edersiniz ki her takım gibi bizim için de zor geçecek. Çünkü bir değişim olacak bizim için. Daha önce Sultanlar Ligi için yola çıkmıştık, bunu başardık. Şimdi Sultanlar Ligi’nde iddialı bir takım olmak için, kalitesini daha da yükseltmek için mücadele edeceğiz.”

“Sadece Göztepe ama sadece futbol değil” mottosunu dile getiren Göztepe Kadın Voleybol Şube Başkanı Hande Çilingir de Sepil gibi mutlu ve heyecanlıydı. Avrupa’ya açılmak istediklerini, bunun için dolu tribünler beklediğini ifade etti.

SEVİNÇLE HÜZÜN BİR ARADA

Kupa müzedeki yerine konuldu bütün takımın imzaladığı bir voleybol topu ve forma ile birlikte… Ardından sevincin yaşandığı fuayedeki kokteylde sonlara doğru tatlı da olsa değişik bir hüzün kapladı ortamı. Teknik ekip, voleybolun yöneticileri ve 14 oyuncu (ciddi olarak son maçta sakatlanan Helena dışında) uzun uzun kucaklaştılar. Bu kucaklaşmalar, ortalığı kaplayan hüzün bir sezon tatili için değildi sadece. Çünkü bu başarıya ulaşan takım gelecek sezon Sultanlar Ligi’nde aynı kadroyla mücadele edemezdi. Orada klasman çok yüksekti. Avrupa ve Dünya çapında kulüpler vardı o ligde. Vakıfbank, Eczacıbaşı, FB ve GS gibi… O yüzden 15 oyuncudan bu takımın Sultanlar Ligi’ndeki mücadelesinde forma giyecek oyuncu sayısı tahminime göre beşte bir, en fazla beşte iki olacak. 1. Lig’de şampiyon olan takımdan oyuncuların büyük çoğunluğu başka takım arayacak. Onların yerine Sultanlar Ligi için takıma yeni oyuncular katılacak. Bunun için yönetim ve Başantrenör Güneyligil çalışmaya başlamıştır. Nasıl futbolda Süper Lig’e renk ve kalite getiren bir takım olduysa Göz Göz, kadın voleybolunda da Sultanlar Ligi’ne bambaşka bir hava getirecek. Buna inanıyor ve şimdiden şampiyon takımı alkışlarken İzmir’in sultanlarına başarılar diliyorum. Bitirirken şampiyon takımı da şuraya nakşetmemek olmaz: Şube Başkanı: Hande Çilingir. Sportif Direktör: Pınar Atasever. Başantrenör: Ataman Güneyligil. Oyuncular: Helena, Hande Naz, Ünzile, Berin, Burcu, Ceren, Berra, Semra, Derin, Duygu, Sude, Melis, Miroslava, Nur, İlayda.