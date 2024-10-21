Yayınlanma: 21.10.2024 - 10:16

Güncelleme: 21.10.2024 - 10:16

Sezona "Avrupa" hedefi ile iddialı giren Göztepe mehter takımı gibi. Bir ileri, bir geri giderek koyduğunuz hedefe ulaşamazsınız.

Gördük ki bir hazırlık maçı oynamasına karşın milli arada Göztepe deplasmandaki Eyüpspor maçına iyi hazırlanamamış. Nitekim 1-0 kaybederek eşit puandaki rakibinden 3 puan geriye ve 12 puanla yedinci sıraya düştü. Lis'in iyi performansı olmasaydı fark açılabilirdi. Milli takıma da çağrılan Ahmet Kutucu attığı golün yanında birisi frikik olmak üzere iki nefis gol girişimi ile Göztepe defansını zorlayan oyuncu oldu.

MATSUKİ'NİN 11'DE ÇIKARILMASI BÜYÜK HATAYDI

İstanbul'da da taraftarının yalnız bırakmadığı maçta Dennis ve Doğan'ın yokluğunda Ahmet, Matsuki ve Bokele ilk 11'de başladı. Sonradan oyuna dahil olduğu maçlarda henüz hazır olmadığı görülen, bal yapmayan arı kıvamındaki Japon'a Stoilov'un 11'de yer açması riskti, zaten ikinci yarıda sahaya sürmedi. Victor ve Tijaniç dururken neden maceraya yelken açılır ki?

Evet, iki kesicinin de kadroda olamadığı bir maçtı ama teknik direktör geniş kadroda bu sorunu çözmeliydi. Üstelik milli ara varken.

SON VURUŞ SIKINTISI SÜRÜYOR

Göztepe'nin son vuruş sıkıntısı sürüyor. Son bölümlerdeki Romulo ve Heliton'un altı pastaki kalitesiz vuruşları kaleciye nişanlandı. Onlardan birisi gol olabilse hiç olmazsa Göztepe, Eyüpspor ile aynı puanda olacaktı. Öncesinde bir de Djalma'nın yandan dışarı çıkan plasesi vardı.

STOİLOV'DAN HER PUAN KAYBI SONRASI AYNI NAKARAT

Göztepe yenilebilir, ancak yenildiği rakibi de çok iyi değildi. Ahmet Kutucu'ya önlem almakta geç kalan sarı kırmızılıların şok bir toparlanmaya ihtiyacı var. Çünkü haftaya evinde düzelme yoluna giren namağlup Trabzonspor ile karşılaşacak. Stoilov'un maç sonundaki yaptığı açıklamalarda her hafta şu cümleyi duyuyoruz: "Biz, lige yeni katılan genç bir takımız ve birlikte çalışma ile fikirleri sahada uygulama konusunda daha çok çalışmamız gerekiyor."

Evet, Göztepe genç bir takım... Ancak Stoliov'a Türk Milli Takımındaki 19-20 yaşındaki Arda ve Kenan'ı hatırlatayım... 24-25 yaş ortalaması o kadar da çok genç değil artık günümüz futbolunda. Avrupa Şampiyonu İspanya'nın değişmez ismi Yamal turnuva sırasında 16'dan 17'ye basmıştı. Sonra, üç aşamalı hazırlık kampı, hazırlık maçları ve ligde oynanan 8 maç... Artık Stoilov'un aynı bahaneyi sakız gibi çiğnemeden Göztepe'yi hedefe ulaştıracak bir kıvama getirmesi, altını birçok kez çizdiğimiz eksikleri gidermesi gerekiyor. Mevcut sistemle olmuyorsa da dörtlü defansa dönüp gerekirse dizilişi de ona göre yapmayı deneyebilir. Ancak defans güvenliği, final pasları ve son vuruş için ekstra çalışma şart gözüküyor.

İÇ SAHADA FARKLI, DEPLASMANDA FARKLI GÖZ GÖZ

Göztepe geride kalan 8 maçın 4'ünü deplasmanda 4'ünü evinde oynadı. Evinde 3 galibiyet 1 beraberlik (o da FB karşısında hem de 2-0'dan 2-2'ye getirerek skoru) alarak 10 puan toplayan Göz Göz, maalesef deplasmandaki 4 maçın 2'sinde berabere kaldı, 2'sinde kaybetti (Samsunspor'a hem de 3-1 önde olduğu maçı 4-3 verdi).

Göz Göz, evinde taraftarının da desteğiyle daha organize bir futbol ortaya koyuyor, daha agresif ve arzulu oluyor. Fakat deplasmanda aynı Göz Göz'ü göremiyoruz. Evinde topu tutan, topla oynayabilen Göztepe, deplasmanda topu rakibe bırakıp kontratağa bel bağlıyor. Oysa evde de deplasmanda da Göztepe kendi oyununu oynamaya bakmalı. Hedefi olan takım böyle yapar. Rakipten çekinmez, rakipten korkup oyunu kendi bölgesinde kabul etmez.

Umarım Stoilov haftaya Trabzonspor maçına takımı iyi hazırlar, doğru bir 11'le sahaya çıkar ve bordo mavililere ilk yenilgiyi Göztepe Gürsel Aksel’de tattırır. Bu galibiyet sarı kırmızılıları yeniden motive eder. Aksi takdirde Göztepe hedefinden uzaklaşır.