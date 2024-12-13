ASAL Araştırma son anketi paylaştı! Erdoğan'a kötü haber: AKP eridi, fark kapanıyor

ASAL Araştırmanın en son yayımladığı seçim anketine göre, AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde aldığı oyun gerisinde. Ankete göre barajı ise 4 parti geçebiliyor. İşte son anketteki ayrıntılar...

ASAL Araştırma son anketi paylaştı! Erdoğan'a kötü haber: AKP eridi, fark kapanıyor
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:51

Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenmeye, muhalefet de çağrılarını yinelemeyi sürdürürken; anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

ASAL Araştırma, 26 ilde 9-12 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1860 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 

Şirket, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

AKP'DE OY KAYBI

Ankete göre AKP oy kaybı yaşadı ve 14 Mayıs genel seçimlerinde aldığı oyun gerisinde kaldı.

İşte partilerin oy oranları:

  • AKP: Yüzde 32.5

14 Mayıs genel seçimlerinde AKP yüzde 36,30 oy almıştı.

  • CHP: Yüzde 30.7

14 Mayıs genel seçimlerinde CHP yüzde 25,80 oy almıştı.

  • MHP: Yüzde 9.6

14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy almıştı.

  • DEM Parti: Yüzde 9.1

Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı.

  • İYİ Parti: Yüzde 5.2

İYİ Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9,68 oy almıştı.

  • Zafer Partisi: Yüzde 3.4

Zafer Partisi 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 2,23 oy almıştı.

  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 2,90 oy almıştı.

  • Anahtar Parti: Yüzde 1.9
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.4

Türkiye İşçi Partisi 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde yüzde 1,80 oy almıştı.

  • Diğer: Yüzde 3.0

Etiketler: #ANKET #anket sonuçları #Asal araştırma

İlgili Haberler

Metropoll'den kasım anketi: CHP ve AKP arasındaki fark bıçak sırtı

Metropoll'den kasım anketi: CHP ve AKP arasındaki fark bıçak sırtı
Metropoll'den yeni anket: Yurttaşın en büyük ekonomik sorunu ‘hepsi’!

Metropoll'den yeni anket: Yurttaşın en büyük ekonomik sorunu ‘hepsi’!
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan taklit ürün güncel listesi... ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan taklit ürün güncel listesi... ASAL Araştırma'dan dikkat çeken anket!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler