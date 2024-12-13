ASAL Araştırma son anketi paylaştı! Erdoğan'a kötü haber: AKP eridi, fark kapanıyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:51

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:52

Türkiye'de erken seçim tartışmaları alevlenmeye, muhalefet de çağrılarını yinelemeyi sürdürürken; anket şirketleri de araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor.

ASAL Araştırma, 26 ilde 9-12 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1860 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Şirket, "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.

AKP'DE OY KAYBI

Ankete göre AKP oy kaybı yaşadı ve 14 Mayıs genel seçimlerinde aldığı oyun gerisinde kaldı.

İşte partilerin oy oranları:

AKP: Yüzde 32.5

14 Mayıs genel seçimlerinde AKP yüzde 36,30 oy almıştı.

CHP: Yüzde 30.7

14 Mayıs genel seçimlerinde CHP yüzde 25,80 oy almıştı.

MHP: Yüzde 9.6

14 Mayıs seçimlerinde MHP yüzde 10,30 oy almıştı.

DEM Parti: Yüzde 9.1

Yeşil Sol Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9 oy almıştı.

İYİ Parti: Yüzde 5.2

İYİ Parti 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 9,68 oy almıştı.

Zafer Partisi: Yüzde 3.4

Zafer Partisi 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 2,23 oy almıştı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.2

Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 2,90 oy almıştı.

Anahtar Parti: Yüzde 1.9

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.4

Türkiye İşçi Partisi 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde yüzde 1,80 oy almıştı.

Diğer: Yüzde 3.0